Cheers: deze Bailey’s ijsjes scoor je gewoon bij de supermarkt

Jouw plannen donderdag? Zeker even naar de Lidl. Vanaf die dag liggen namelijk Bailey’s ijsjes in de schappen en geloof ons: dat wil je.

De romige smaak van Bailey’s, maar dan bevroren en op een stokje: dat klinkt als de hemel op aarde, toch? Bij Lidl wordt deze droom deze week werkelijkheid, want vanaf donderdag kun je er Bailey’s ijsjes vinden. In drie verschillende smaken: caramel sensation, chocolate deluxe en coffee dream.

Nog geen 3 euro

Zoals we van de supermarkt gewend zijn, hoef je niet diep in de buidel te tasten voor een paar ijsjes. Per doos zitten er vier in, en daarvoor hoef je slechts 2,49 neer te tellen. Hoeveel procent alcohol erin zit, staat op de website van Lidl niet vermeldt. Maar aan het NIX18-logo is te zien dat het in elk geval niet geschikt is voor kids. Meer voor jou, dus. Winnen!

Door: Flaironline | Beeld: iStock, Lidl