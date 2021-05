Bandeautop: hét ideale kledingstuk voor de zomer maakt een comeback

We kunnen niet wachten tot we eindelijk onze zomergarderobe weer uit kunnen pakken. Tot die tijd blijven we gewoon eindeloos scrollen om te bedenken wat we deze zomer allemaal gaan dragen. Zo ook de bij het zien van de bandeautop, want dit kledingstuk – dat rechtstreeks uit de 90’s komt gevlogen – is een regelrechte hit.

Grote kans dat deze tube top van de zomer ook in jouw garderobe schittert.

90’s knaller

De bandeautop is een echte 90’s knaller en werd vooral bekend dankzij onder andere Sarah Jessica Parker in Sex and the City. Niet gek ook, want dit kledingstuk heeft alles wat je wilt: het is chic, sexy én luchtig genoeg voor de hete zomerdagen. De top verscheen eind jaren 90 overal: in films, tv-series en muziekvideo’s. En ook op de catwalk kwam deze regelmatig voorbij.

Comeback

We zijn de bandeautop misschien even uit het oog verloren, maar inmiddels kunnen we zeggen dat ‘ie langzaam haar comeback aan het maken is. Dat gebeurt onder andere dankzij Kendall Jenner, Bella Hadid en Hailey Bieber. Maar ook op de catwalk wordt het kledingstuk weer gespot. En je weet hoe dat gaat: als een kledingstuk eenmaal ergens gezien wordt, zie je het ineens overal. Grote kans dus, dat jij er deze zomer ook in rondhuppelt.

Benieuwd hoe je dit dan combineert? We hebben wat inspiratie voor je verzameld:

Bron: Vogue | Beeld: Getty Images