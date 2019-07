Bandelettes: is dit de ultieme musthave voor hete dagen?

Schurende dijen zijn helemaal kut. There, we said it. Want zeg nou zelf, wie heeft er nu zin in geïrriteerde, brandende, rode dijen iedere keer dat je naar buiten loopt tijdens de warme – zeg maar gerust hete – zomerdagen? Niemand! En toch is het voor velen van ons dagelijkse waarheid. Oh oh de ironie. Naast de alom bekende tips als talkpoeder, vaseline en afgeknipte panty’s zijn er nu ook de bandelettes.

Het ding met schurende bovenbenen is: de oplossingen zijn veelal niet heel comfortabel. We noemen een talkpoeder, vaseline of biker shots. Dus bandelettes? Klinkt dat niet als muziek in de oren? Bandelettes zijn anti-schuur elastische dijenbanden. Die je kunt beschouwen als afgeknipte panty’s, maar dan de luxe uitvoering.

Bandelettes

De bandelettes werden geïntroduceerd door het inclusieve badkledingmerk Chromat. Zij lieten hun modellen met bandelettes over de catwalk paraderen.

Als we de recensies bij verschillende online verkooppunten mogen lezen, zijn de bandelettes een welkome oplossing voor schurende bovenbenen. ‘Ze voelen niet aan als oma panty’s onder je rok, zien er ook nog eens aantrekkelijk uit en houden het schuren tegen.’ Of wat dacht je van deze: ‘Ze zijn niet STRAK maar zitten ook niet los. Ze zitten perfect en blijven goed zitten.’ Via Amazon zouden inmiddels al zo’n 2,600 bandelettes zijn verkocht.

Wie even speurt om het internet, ziet dat bandelettes in Nederland al verkrijgbaar zijn vanaf €14,95. Gaan de bandelettes jou een tikkie te ver? Dan hebben we hieronder onze overige tips tegen schurende dijen voor je op een rij gezet:

1. Talkpoeder



Met talkpoeder kun je de vochtige plekken op je huid direct verkoelen. Talkpoeder heeft namelijk een verkoelend effect op een geïrriteerde huid en neemt de jeuk weg. Kijk wel uit met je kleding, want voor je het weet zit het overal.

2. Corrigerend ondergoed



Corrigerend ondergoed is niet alleen goed om onder die strakke jurk te dragen, het zorgt er namelijk ook voor dat je dijen niet tegen elkaar schuren. Als je rok of jurk niet te kort is, kun je een corrigerend broekje aan doen. Het blijft mooi zitten en zorgt ervoor dat je silhouette strak blijft.

3. Knip een panty af



Dit ziet er misschien wat charmanter uit dan een broekje. Je kunt hem zo kort knippen als je zelf wilt. Knip hem alleen niet te kort, want hij kruipt wel snel op.

4. Smeren met crèmes



Een goede crème kan ook wonderen verrichten. Kies er bijvoorbeeld een die een beschermlaagje op je huid aanbrengt, zonder dat-ie ook daadwerkelijk intrekt. Ook is het tijdens de zomer handig om voor een crème te kiezen die water- en zweetproof is.

5. Vaseline



Vaseline zorgt ervoor dat je benen soepeler tegen elkaar aanwrijven. Een nadeel is alleen dat het op een gegeven moment intrekt en dan is de werking voorbij. Vreemde tip misschien, maar glijmiddel schijnt ook te werken. Dit trekt namelijk niet in, maar voelt wel glibberig.

6. Koude douches



Als je een koude douche neemt zweet je veel minder en de doorbloeding van je huid wordt verbeterd. Even wennen, maar het werkt wel.

7. Drink voldoende water



Dit zorgt ervoor dat je vochthuishouding op peil blijft en je lichaamstemperatuur daalt.