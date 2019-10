Deze banen zouden je het ongelukkigst maken

Ga je steeds vaker met tegenzin naar je werk? Dat is natuurlijk niet goed. Een carrièreswitch kan daarin weleens de oplossing zijn. Toch zijn er bepaalde beroepen die ons sowieso het meest ongelukkig zouden maken.

Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Chicago. Hierbij werden 27.000 mensen in verschillende beroepsgroepen gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun werk. Wel 47% gaf hierop bevestigend antwoord en een derde zou zelfs zeggen erg gelukkig te worden van hun functie. En banen die ongelukkig maken? Dat willen we natuurlijk niet.

Geluksfactor

De geluksfactor bij een baan? Volgens onderzoeker Tom W. Smith toch echt wel wanneer je het gevoel hebt dat dit is wat je altijd al hebt ‘moeten’ doen. ‘De banen die de meeste voldoening geven zijn vaak een roeping. Het gaat om creatieve beroepen of vakgebieden waarin je mensen helpt, lesgeeft of beschermt’, verklaart hij.

Banen ongelukkig

Uit het onderzoek is gekomen dat de ondervraagden van onderstaande banen het meest ongelukkig waren. Dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo geldt, dit is slechts wat is gebleken uit deze specifieke studie. De lijst ziet er als volgt uit:

Dakdekker Ober Fabrieksmedewerker Barman Inpakker Vrachtafhandelaar Winkelmedewerker Kassière Cateringmedewerker Expediteur Slager en slachter Meubelverkoper

Gelukkig van je werk

Maar welk beroep zou je dan wel uit moeten oefenen? De onderzoekers maakten ook een lijstje met banen waarvan de testpersonen aangaven het meest gelukkig te worden. Hierin gaat het dus volgens Smith vooral om een ‘ware roeping’.

Pastoor Fysiotherapeut Brandweerman Onderwijsmedewerker Kunstenaar Leraar Schrijver Psycholoog Leraar voor kinderen met leerproblemen Operationeel ingenieur Supervisor op kantoor Verkoper van financiële diensten

Tegenzin

Nu is dit natuurlijk een onderzoek gedaan in Amerika én wil het niet zeggen dat omdat een x aantal testpersonen hun baan niet leuk vindt, het voor jou ook zo hoeft te zijn. Bedenk voor jezelf: ga je elke ochtend met zin of tegenzin naar je werk? Is het laatste het geval dan kan het zomaar dat je niet per se gelukkig wordt van wat je nu doet. Je hoeft niet meteen linea recta ontslag te nemen, maar alles eens goed op een rijtje zetten kan al helpen om te realiseren wat je écht wilt in het leven. Diep, we weten het.

Bron: Libelle | Beeld: iStock