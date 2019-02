Bang om in een zwart gat te vallen? De Vlaamse ‘De Mol’ gaat ook bijna van start!

Want nu niet één, maar twee kandidaten het spel moesten verlaten, gaat het ineens behoorlijk hard. Met nog maar drie deelnemers en natuurlijk de Mol in het spel, hebben we slechts twee afleveringen en de finale om ons zoet te houden. Gelukkig zijn daar onze zuiderburen met een gloednieuw seizoen van ‘De Mol’.

In Vlaanderen verschenen eerder deze week namelijk overal posters met de namen van oud-Mollen met daarbij de tekst ‘… weet niets’. Spannend! Vervolgens wanneer je naar de website gaat www.jijweetniets.be (goed gevonden, vinden wij) komt er een grote aftelklok in beeld.

Onbekende deelnemers

Even een korte samenvatting: in Vlaanderen heet het populaire programma ‘De Mol’ en waar we in Nederland nu tegenwoordig BN’ers als kandidaten hebben, zijn het in België nog steeds onbekende deelnemers. Geen paniek dus dat je niemand kent. Vorig jaar was een priester ‘De Mol’ (holy moly) en begon het seizoen met een opdracht waarin iedereen levend (!) begraven was. Leuk detail: onze variant is gebaseerd op de succesformule van de Vlaamse versie. Alvast een voorproefje? Bekijk dan onderstaande video van vorig seizoen.

