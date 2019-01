Bankhangen maar: deze films en series kun je sinds afgelopen week zien op Netflix

Ook deze week is het buiten weer grijs, grauw en koud. Sterker nog: er wordt zelfs sneeuw voorspeld. Reden genoeg om onder een kleedje op de bank te kruipen en veel, héél veel films/series/docu’s te bingen. Gelukkig is het aanbod op Netflix afgelopen week weer flink uitgebreid.

Films

Spangas in Actie

Het Spangalis College moet sluiten. Raaf, Abel en hun vrienden bezetten de school om dit te voorkomen. Maar de spanningen lopen hoog op en Abel en Raaf krijgen ruzie en dat splijt de groep in tweeën. Weten ze de sluiting te voorkomen en vriendschap te behouden?

The Hunger Games: Mockingjay Part 2

Deel 2 van sfi-fi actiefilmreeks die erg populair is onder tieners. Panen bevindt zich in een oorlog en Katniss bereidt zich voor op een confrontatie met President Snow. Katniss wordt gesteund door onder andere haar trouwe vrienden Gale, Finnick en Peeta. Met deze confrontatie riskeert zij haar leven.

I.T.

Pierce Brosnan speelt in I.T. Mike Regan, een man die alles heeft. Een fijn gezin, een goedlopend bedrijf en een prachtig huis. Als er iets verkeert gaat op zijn werk met een presentatie, en een jonge collega helpt hem uit de brand en er lijkt geen wolk aan de lucht. Maar dan ontpopt de jongen zich tot een wraakzuchtig monster en het zo rustige leven van Mike verandert voor altijd.

Gods of Egypt

Avonturenfilm over Set, de god van de duisternis, die Egypte in het ongeluk heeft gestort. Nu heeft hij zijn zinnen gezet op het vernietigen van het hiernamaals. De dief Bek, in een poging zijn geliefde te redden, vormt een onwaarschijnlijk team met de Egyptische god Horus. Samen gaan ze het hiernamaals binnen om Bek zijn vriendin te redden en de wereld.

Belle et Sébastien

Een kinderfilm over een Franse jongen die een wilde hond ontmoet en samen met de hond over de bergpassen van de Alpen trekt om aan de nazi’s te ontkomen.

Belle et Sébastien: Het Avontuur Gaat Verder

Als je de vorige mooi vindt, kun je meteen verder kijken. Dit is het vervolg op de kinderfilm over de hechte vriendschap tussen een hond en een jongetje. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Samen met Belle gaat Sébastien op zoek naar hun vriendin Angelina, die misschien nog wel leeft.

A Bras Ouverts

A Bras Ouverts (‘met open armen’) is een comedy uit 2017. Een Franse intellectueel heeft een boek geschreven over gastvrijheid. Wanneer hij pleit dat rijke Fransen minderbedeelden opvangen wordt hij door een tv-presentator uitgedaagd woord bij daad te voegen. Wanneer een familie een kamp opzet in zijn achtertuin moet hij toch even slikken.

In Fear

Horror uit 2013. Een jong stelletje lijkt een leuke avond te gaan hebben op een muziekfestival maar als ze verdwalen in de wirwar van plattelandswegen verandert hun roadtrip in een vreselijke nachtmerrie waarin al hun angsten werkelijkheid worden.

Eva

Een Franse thriller met Isabelle Huppert. Een charmante schrijver zoekt tijdens een sneeuwstorm beschutting in een chalet. Daar ontmoet hij de mysterieuze Eva. Zijn obsessie voor de vrouw heeft vreselijke consequenties. Sterk spel van Huppert in een minder sterke film.

Child 44

Historische thriller over het tijdperk van Stalin. In een tijd en land waarin kindermoorden zogenaamd niet voorkomen besluit een veligheidsfunctionaris op onderzoek uit te gaan. De staat werkt het onderzoek en hem tegen maar hij zet door, want het lijkt er op dat een seriemoordenaar aan het werk is.

The Lazarus Effect

Onderzoekers, waaronder Zoe en Frank, hebben een serum ontwikkeld wat doden tot leven blijkt te kunnen wekken. Maar ze ontdekken in hun experiment op een hond dat het vreemde bij-effecten heeft. Wanneer door een ongeluk in het laboratorium Zoe, vriendin en mede-onderzoeker van Frank, overlijdt kan hij niet anders dan haar tot leven wekken. Dit loopt vreselijk uit de hand in deze horror.

The Gunman

Jim Terrier (gespeeld door Sean Penn) is een voormalig lid van de Special Forces. Een voormalig werkgever wil hem dood hebben en probeert hem koste wat het kost te vermoorden. Het spannende kat-en-muisspel brengt Jim van Londen tot in de jungle van Afrika.

The Last Witch Hunter

Fantasy-actiefilm met Vin Diesel en Rose Leslie (de roodharige onscreen en offscreen vriendin van Kit Harington). Een onsterfelijke heksenjager moet New York City beschermen tegen een invasie van heksen. Om de stad en haar inwoners te redden doet hij wat hij nooit dacht te zullen doen: hij zal moeten samenwerken met een heks.

The Diverent Series: Allegiant Part 1

The Divergent Series: Allegiant is een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2016, geregisseerd door Robert Schwentke. In deze verfilming van het gelijknamige boek gaan ontvluchten Tris en Four Chicago. HIervoor moeten ze over een muur heen die de stad afgrenst van de wereld. In de wereld achter de muur worden ze opgevangen door een mysterieus Bureau voor Genetisch Welzijn. Wie is te vertrouwen en wie niet?

While We’re Young

Een stel in New York heeft het perfecte leven zonder verantwoordelijkheden. Als al hun vrienden aan de kinderen gaan voelen Josh en Cornelia zich toch wat buitengesloten. Wanneer een jong stel twintigers in hun leven komt laten ze zich behoorlijk meeslepen. Met Ben Stiller en Naomi Watts (niet als de twintigers).

The Boy

Horrorfilm over een oppasbaantje uit de hel. Greta wordt aangenomen om op de 8-jarige Brahms te passen. Maar dit is geen jongetje. Het blijkt een levensechte porseleinen pop te zijn. Met een gedetailleerde instructie zal ze ervoor moeten zorgen, en als ze van die regels afwijkt gebeuren er hele nare dingen.

Johnny English Reborn

Rowan Atkinson vond na Mr. Bean een manier om zichzelf opnieuw neer te zetten in de Johnny English films. Geheim agent Johnny English stuntelt zich door de spionage-opdrachten heen die hij in dienst van Hare Majesteit moet zien te volbrengen. Slapstick voor de liefhebbers van Atkinson.

Series

Weissensee seizoen 3

Deze serie over de politieke situatie na de val van het IJzeren Gordijn is meerdere malen in de prijzen gevallen. Doordat het communisme afbrokkelt en de weg naar het westen open gaat ontstaat er een machtsvacuüm waarvan niemand weet wat er gaat gebeuren. We volgen de familie Kupfer, waarin verschillende politieke ideeën bestaan en botsen.

Justice seizoen 1

Een Netflix Original die zich afspeelt rondom een advoatenkantoor en familie in het Midden-Oosten. Een ambitieuze advocate wordt onder druk gezet om op het kantoor van haar vader te gaan werken.

Documentaires

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

Een uitgebreid en diepgaand portret van de seriemoordenaar Ted Bundy. Onder andere wordt een enorm bestand aan geluidsopnames van Bundy na zijn arrestatie en veroordeling gebruikt om het verhaal te vertellen achter de gestoorde moordenaar. Op Superguide vind je meer informatie over deze docu over Ted Bundy.

Wekelijks

Memories of the Alhambra

Je kunt nu aflevering 13 en 14 van het eerste seizoen van Memories of the Alhambra op Netflix. Dit is een Koreaanse serie over zakenman die naar Grenada, Spanje reist om de ontwikkelaar van een game te ontmoeten maar treft zijn zus. Samen geraken ze in een mysterieuze wereld waar de realiteit en augmented reality door elkaar heenlopen.

Supergirl

Alweer de tiende aflevering van het vierde seizoen staat deze week op Netflix. Deze serie draait om Supergirl, het karakter dat is gebaseerd op een karakter van DC Comics. Uiteraard redt Supergirl de wereld van de ondergang en doet dat in passende outfit, inclusief cape.