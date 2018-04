Barbie heeft al die tijd een achternaam gehad en Twitter komt er nu pas achter

Barbie, we kennen haar allemaal al van jongs af aan. Evenals haar familie, zoals vriendjelief Ken en zusje Shelly, Skipper en Chelsea. En ook haar nieuwste gezinsleden mogen je niet ontgaan zijn, want de familie van Barbie blijft maar uitbreiden. Maar heb je ooit wel eens nagedacht over Barbie’s familienaam…? Deze naam werd onlangs bekendgemaakt op Twitter en dat lokte verschillende reacties uit.

National Siblings Day

Het begon allemaal op National Siblings Day, op 10 april. Die dag twitterde @Barbie een foto van haar en haar zusjes, met als bijschrift: ‘Happy #SiblingsDay, from the Roberts sisters!’. Iets wat lijkt op een simpele tweet, maar onder de twitteraars voor veel verwarring zorgde. De twitteraars waren namelijk niet op de hoogte van Barbie’s achternaam, evenmin van Barbie’s echte naam: Barbara Millicent Roberts.

Eerste volwassen pop voor kinderen

Is voor jou de achternaam van Barbie ook gloednieuwe informatie? Dat begrijpen wij best. Daarom even een stapje terug in de tijd. Barbie werd begin 1950 gecreëerd door Ruth Handler, die samen met haar man Elliot en Harold ‘Matt’ Matson in 1944 Mattel had opgericht. Ruth raakte geïnspireerd door de papieren speelgoedpoppen van haar dochter en ontwikkelde uiteindelijk Barbie. Barbie was anders dan andere poppen, want de meeste poppen in die tijd waren baby poppen. Met haar lange benen en blonde manen was Barbie een volwassen pop, iets wat compleet nieuw was in die tijd. Zo nieuw zelfs dat Ruth’s eerste Barbie werd gezien als sexy pin-up pop voor volwassenen (ahum) en het duurde even voordat ze de kindvriendelijke Barbie pop kon introduceren op de American International Toy Fair in 1959.

Barbara Millicent Roberts

Maar terug naar de naam. Ruth vernoemde haar pop naar haar dochter, Barbara. De volledige naam luidt: Barbara Millicent Roberts, al is die de afgelopen jaren in de vergetelheid geraakt. Snappen wij best, want marketing-technisch staat de naam ‘Barbie’ natuurlijk als een huis. Overigens was de achternaam niet het enige waar Twitter van schrok, want wist jij dat Barbie zo veel zusjes had? Sterker nog, door de jaren heen zijn de zusjes van Barbie gekomen en gegaan. Verwarring alom dus. Zie hieronder de leukste reacties op Twitter.

WHEN DID SHE HAVE A LAST NAME?

WHEN WAS THERE MORE SISTER’S THAN SKIPPER? WHO ARE HER PARENTS?

BROTHERS? my childhood is a lie lol https://t.co/oQUxEMTYnH — KristinieC ~ 서민지 🧜‍♀️ (@KristinieC) 14 april 2018

When the hell did Barbie get a last name https://t.co/QJTVf7oPpL — dede 🌻 (@dededtx) 13 april 2018

Who the hell are the “Roberts?” https://t.co/9JCLxJVvoj — Jaremi Carey (@PhiPhiOhara) 14 april 2018

Barbie has a family name?????? What https://t.co/8HAE6COaKW — Patricia (@patriciacang) 14 april 2018

I always thought her last name was “Doll” 😭 — RHEA LAYNE 🇧🇧 (@MissRheaDawn) 13 april 2018

Urm since when did Barbie have a surname? https://t.co/xWNRaHGrR1 — Jess Bantleman (@Jess_Bantleman) 17 april 2018

BARBARA MILLICENT ROBERTS I’m 42, and I just found out the full name of my very first Barbie and all subsequent Barbies. https://t.co/a7lMWW47Qa — just the faxolotl, ma’am. (@hayBEARS) 13 april 2018

I can now die. Barbie’s last name is Roberts. Thank you for everything, universe. https://t.co/XOgPSKyHJU — Marian Perote (@MVPerote) 14 april 2018

Barbie has siblings.. underneath what rock have I been living? https://t.co/gqbhYvluz2 — Mia wallace (@CHENlCEE) 13 april 2018

WHY ARE THEY ALL BLONDE EXCEPT ONE?? MOM HAS SOME EXPLAINING TO DO https://t.co/nFv5NwfW2T — makayla’rae (@shawnftpatience) 13 april 2018

LMAO BARBIE HAS AN EMO SISTER https://t.co/8qFRy3RqiU — Caitlin 🖤 (@unkillablegay) 13 april 2018

Wil jij alles weten over Barbie? Op Netflix kun je de documentaire The Toys That Made Us bekijken, met een speciale aflevering geheel in het teken van Mattel’s Barbie.

Bron: Bustle | Beeld: Mattel, Twitter, Instagram