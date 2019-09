Barbie introduceert piloot en ingenieur om jonge meisjes aan te moedigen de luchtvaart in te gaan

Een mooie samenwerking tussen Mattel en vliegtuigmaatschappij Virgin Atlantic: samen hebben ze de handen ineen geslagen om drie nieuwe Barbies te ontwerpen, die jonge meisjes moeten stimuleren om een carrière in de luchtvaart na te jagen.

De drie nieuwe Barbie-poppen bestaan uit een piloot, een ingenieur en een stewardess (of ander lid van de cabin crew). De poppen zijn onderdeel van een van de grootste projecten van Barbie: het Dream Gap Project. Dit project is door Barbie in het leven geroepen omdat meisjes al vanaf hun vijfde (!) hun zelfbeeld beperken en hun volledig potentieel in twijfel trekken.

Het Dream Gap Project wilt hiermee de gender gap op wereldwijd niveau verkleinen, en rolmodellen in een aantal industrieën benadrukken.

Virgin Atlantic

Volgens de Women’s Engineering Society bestaat het aantal ingenieurs in het Verenigd Koninkrijk voor slechts 12 procent uit vrouwen. Hebben we het over vrouwelijke piloten, dan is dit een percentage van slechts 4.3. Virgin Atlantic hoefde daarom ook niet lang na te denken voor een samenwerking met Mattel.

‘We weten dat vrouwen momenteel ondervertegenwoordigd zijn in een aantal loopbanen in de luchtvaart. We weten ook dat we deze positie niet van de ene dag op de andere kunnen wijzigen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we op de lange termijn denken, waarbij we kinderen in de primaire leeftijd benadrukken dat elke functie beschikbaar is,’ legt Nikki Humprey van Virgin Atlantic uit.

‘Onze samenwerking met Barbie is een nieuwe mijlpaal in onze toewijding hieraan. Het is verbazingwekkend dat vijfjarige meisjes beginnen te geloven dat ze een bepaald carrièrepad niet kunnen volgen en het is onze ambitie om deze droomkloof te dichten. Door met Barbie te werken, kunnen we rechtstreeks met onze toekomstige generatie luchtvaartarbeiders spreken, of ze nu cabinepersoneel, ingenieurs of piloten willen zijn. ‘

Het meest opvallende aan de poppen is dat de Barbie-piloot platte schoenen en niet de kenmerkende hoge hak van Barbie draagt. Ook de ingenieur draagt gepast schoeisel: namelijk veiligheidslaarzen.

Barbie en plastische chirurgie

Vorige week werd ook bekend dat een samenwerking tussen Mattel en streetwear merk Kith, ter ere van Barbie’s zestigste verjaardag, ervoor heeft gezorgd dat Barbie’s gezicht is veranderd. We zien vollere lippen, een typische filler–kaaklijn en geaccentueerde jukbeenderen, waarmee de hype rondom cosmetische chirurgie wordt aangetoond.

