Barbra Streisand biedt excuses aan na controversiële uitspraken over Michael Jackson

De documentaire Leaving Neverland werd twee weken geleden voor het eerst uitgezonden in Nederland en zorgde voor veel ophef. De sterren lieten zich uit over Michael Jackson, zijn vermeende kindermisbruik, de slachtoffers en de documentaire in zijn geheel. Zo ook Barbra Streisand en veel mensen zijn daar niet blij mee.

In een interview met The Sunday Times zegt Barbra de twee slachtoffers, Wade Robson en James Safechuck, ‘absoluut’ te geloven. Maar ze denkt echter ook dat hun beschuldigingen niet zo serieus zijn als de documentaire laat zien. “Ze zijn allebei getrouwd en hebben allebei kinderen”, aldus de zangeres. “Je kan spreken van misbruik, maar ze waren dolblij daar te kunnen zijn, zoals ze ook in de documentaire zeggen.”

Michael wordt door haar omschreven als ‘erg lief’, maar ook ‘erg kinderlijk’. “Zijn seksuele behoeften waren zíjn seksuele behoeften, afkomstig uit zijn kinderjaren of welk DNA dan ook.” Barbra legt de schuld dan ook niet zozeer bij de popster, maar bij de ouders die toelieten dat hun kinderen met hem sliepen.

Lees ook: Macaulay Culkin: ‘Er was inderdaad een alarm in de buurt van de slaapkamer van Michael Jackson’

Boos

Het internet breekt los na Barbra’s controversieële uitspraken. Sommigen geloven de beschuldigingen tegen Michael simpelweg niet, dus zijn ze boos op haar, omdat ze de slachtoffers gelooft. En de mensen die wél geloven dat Michael een kindermisbruiker was, zijn boos op haar, omdat ze de ervaringen van de slachtoffers bagatelliseert.

You can’t simultaneously say you believe accusers *and* say it wasn’t the accused’s fault. — Alexander W. McCall (@awmccall) March 22, 2019

Shame on you @BarbraStreisand for disrespecting the victims of child rape. Low class, dismissive and a shocking trivialisation. To speak up for a child abuser… I expect it from the deranged MJ fans but not from you, who should know better. #LeavingNeverland #victimshamers https://t.co/e2yns2h77f — Anthony King (@anthonyking1) March 22, 2019

Lees ook: Oprah Winfrey stelt kritische vragen aan slachtoffers Michael Jackson

Sorry

Op Instagram heeft de zangeres haar excuses aangeboden. Ze zegt dat ze spijt heeft van de pijn die ze veroorzaakt heeft, door haar woorden niet voorzichtiger uit te kiezen over Michael en zijn slachtoffers. “De afgedrukte woorden weerspiegelen niet mijn ware gevoelens. Ik wilde het trauma van deze jongens op geen enkele manier afwijzen. Zoals alle overlevenden van seksueel misbruik zullen ze dit de rest van hun leven moeten dragen.”

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan, The Sunday Times | Beeld: ANP