Uit de oude doos: zó zag ‘First Dates’-barman Victor er 10 jaar geleden uit

Denk je aan barman Victor uit First Dates, dan denk je waarschijnlijk aan zijn knappe verschijning en bovenal felblauwe ogen om in te verdrinken. Die mooie kijkers had-ie vroeger natuurlijk ook al, maar voor de rest zag-ie er toch een heel stuk anders uit zo’n tien jaar geleden.

Waar Victor Abeln (35) tegenwoordig met een korte coupe door het leven gaat, had hij een aantal jaren geleden heel wat langere lokken. De barman deelt een kiekje uit de oude doos, waarop hij te zien is met een van zijn muzikale helden: Noel Gallagher, vooral bekend van de Britse band Oasis.

Horeca

Op de foto die tien jaar geleden genomen is, is Victor te zien in een Ierse pub in Amsterdam waar hij op dat moment werkte. Hij werkt dan ook al maar liefst 21 jaar in de horeca en is dus niet speciaal voor First Dates in de huid gekropen van een barman. ‘Ik werk al heel lang in de horeca’, vertelde hij eerder dit jaar aan Cosmopolitan. ‘Van afwassen tot bediening, receptionist, maar vooral als barman. Het hele First Dates-team komt uit de horeca. De kandidaten merken dat ook. Wij staan daar niet een toneelstukje op te voeren. We oefenen gewoon ons beroep uit, maar dan met een camera erbij.’

Door: Flaironline | Beeld: VIVA