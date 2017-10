Goed nieuws voor de batterij van je telefoon

Blinde paniek wanneer je je oplader bent vergeten of zeul jij altijd maar met powerbanks? Dat is mogelijk binnenkort voorbij! Dankzij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technologie is het binnenkort mogelijk om je batterij voor 3 maanden op te laden.

Batterij

Dat lees je goed: de batterij van je smartphone kun je binnenkort voor drie maanden opladen. Aan de Universiteit van Michigan – waar het onderwijs is toegespitst op technologie – hebben studenten en onderzoekers een nieuw materiaal ontdekt. ‘Magnetoelectric multiferroïsch” is een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om de batterij van je smartphone, laptop of tablet op te laden in slechts enkele stroomstoten in plaats van een constante stroom. Met andere woorden: onze telefoons zullen minder energie verbruiken en nog sneller op te laden zijn.

Low power mode

Er wordt zelfs gesleuteld aan de low power mode voor je telefoon. Dit is een stand-by modus die nog spaarzamer is, waardoor de batterij van je telefoon maanden meegaat.

Technologie

Voor de technologie is het van groots belang dat er wordt gezocht naar nieuwe, zuiniger manieren die beter zijn voor het milieu. Naar schattig verbruikt alle electronica in 2030 de helft van de mondiale energie consumptie.

Bron: MyDomaine, beeld: iStock