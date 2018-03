Beau van Erven Dorens zwijgt over zijn kansen bij RTL Late Night

Beau van Erven Dorens ontweek donderdagavond in RTL Boulevard de vraag of hij niet Humberto Tan had willen opvolgen als presentator van het programma RTL Late Night. Zijn medepresentatoren vroegen hem meerdere malen of hij niet had moeten worden gevraagd in plaats van Publieke Omroep-coryfee Twan Huys. ‘Nee jongens, laten we het nu niet over mij hebben’, wimpelde Beau de vraag af.

Op Twitter werd donderdag ook veelvuldig de vraag gesteld. Beau nam afgelopen zomer de presentatie een aantal weken van Tan over. Hij kreeg daar veel positieve reacties op. Ook John van den Heuvel verbaasde zich in RTL Boulevard erover dat de zender geen “eigen talent” als presentator heeft gevraagd.

Lees ook: Zo reageren Twitteraars op het vertrek van Humberto Tan bij RTL Late Night

Zwaar

Beau zei wel dat ‘de retecommerciële’ Twan Huys het zwaar gaat krijgen. Hij moet nog maar bewijzen dat hij dezelfde hartelijkheid als Humberto heeft.’ Het besluit van RTL om Humberto te vervangen kreeg veel kritiek. Al in de uitzending van woensdag, toen de presentator van Late Night het nieuws bekendmaakte, reageerde tafelgast Frits Spits furieus. ‘Het is raar en onverdiend dat we in Nederland voortdurend worden geregeerd door kijkcijfers en dat kwaliteit niet telt.’

Kijkcijfers

De kijkcijfers van RTL Late Night liepen de afgelopen anderhalf jaar terug. Een groot verwijt was dat het programma te vaak dezelfde RTL-sterren aan tafel had.

Tekst & beeld ANP

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.