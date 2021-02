Waar TikTok al niet goed voor is. Het leerde ons al een nieuwe huidverzorgingstrend genaamd ‘slugging’, maar ook hoe er nooit meer groente uit je wrap valt (fantastisch). En nu, de truc der trucs: zó maak je supereenvoudig je beautyblender schoon (want dat is gewoon een rotwerk).

Wist je dat je jouw make-up kwasten eigenlijk iedere keer na gebruik schoon zou moeten maken? Nu snappen we: daar heeft niemand tijd voor (of zin in). Het is een rotklus, je kwasten zijn een tijdje nat en bovendien; hoe erg kan het nou zijn? Voor jouw beautyblender heb je vanaf nu geen excuus meer, want dit is makkelijker dan makkelijk.

Zó maak je de beautyblender schoon

Men neme: afwasmiddel en olijfolie. Pak een bakje, doe een laagje olijfolie erin en net zoveel afwasmiddel. Vervolgens pak je de beautyblender, je laat ‘m even weken in het mengsel en haalt hem eruit. Even laten intrekken en dan uitspoelen onder de kraan. et voilà: een schone beautyblender. Check het TikTok filmpje hieronder vooral om te zien hoe goed het werkt.

Bedacht door een vrouw

Wist je trouwens dat de beautyblender een van de producten is die niet zouden bestaan zónder vrouwen? Ha! Feministisch tooltje hoor, die make-up accessoire.

