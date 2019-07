Beck is back: Penn Badgley doet schokkende onthulling over seizoen 2 van You

Hij leek het al eerder te verklappen, maar we gaan Beck toch écht terugzien in het tweede seizoen van You. Dat onthulde Penn Badgley (Joe) afgelopen week. De grote vraag is natuurlijk: hoe. dan.

Let op: spoilers!

Want ja, we weten allemaal dat het voor de blondine nu niet bepaald goed afliep in het vorige seizoen. Dus hoe kan ze in godsnaam terugkeren in een volgend seizoen? Helaas voor de fans van haar personage, ze is toch écht dood. Dus je raadt het misschien al: Joe heeft heel wat flashbacks van de verschillende moorden die hij gepleegd heeft. Aha.

Beck is back

En dat betekent dat Beck soort van back is. Penn verklaart: ‘Er is een herbeleving van Joe in de tweede aflevering van het tweede seizoen, waarin je een beetje meer te zien krijgt van de harde realiteit van wat hij haar heeft aangedaan.’ Je krijgt dus tot in de details mee hoe zijn grote liefde tot haar einde is gekomen. En dat dat niet leuk gaat worden, kan Penn wel bevestigen.

Verontrustend

De acteur vervolgt: ‘Dat achtervolgt me altijd, denkend aan Beck. Het is zo van, “Deed je dat echt in het eerste seizoen, en nog steeds, en mensen vinden deze kerel echt leuk?!” Dat is verontrustend. In zijn gedachten is ze niet eens dood.’ Daarmee geeft hij geen spoiler weg, maar kan hij mensen wel uit de droom helpen dat ze misschien de aanval overleefd had. Sterker nog: in zijn gedachten zijn wel meer personages nog springlevend. Wanneer de serie precies te zien is op Netflix is nog niet helemaal duidelijk. We hopen snel.

Bron: Student Problems, Amayzine | Beeld: Still