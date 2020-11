Shocking: dit krijgen de Meilandjes betaald per aflevering

Met een succesvol programma én een biografie die goed verkocht wordt, verbaast het je vast niets dat de Meilandjes goed verdienen. Je ziet ze immers overal. Dit is hoeveel de familie per aflevering zou verdienen.

Het zou ze namelijk wel €50.000 per aflevering opleveren. Of tenminste, dat beweert Niels van Baarlen, welkom als zenderbaas van Radio Veronica. En dat dat ze goud geld oplevert, blijkt wel als je naar het aantal uitzendingen kijkt. Afgelopen drie maanden waren de Meilandjes 16 (!) keer op de televisie te zien, wat zou uitkomen op €800.000 euro.

Binnen

Niels verklaart: ‘Met alles bij elkaar harkt Martien toch een miljoentje of drie binnen. Met die biografie, met het chateau, met alle tv-programma’s. Zij schijnen elke aflevering van Chateau Meiland voor € 50.000 euro aan Talpa te verkopen.’

Miljoenen

Zijn boek is daarnaast uitgegeven in eigen beheer. Jan en Erica zijn sinds augustus samen eigenaar van de uitgeverij Osjato. Voor nu is er 140.000 euro aan boeken gedrukt. Als die allemaal worden verkocht dan kunnen de Meilandjes en schrijver Jan Dijkgraaf 2,5 miljoen euro opleveren.

