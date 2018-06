Dit bedrag geven bruiden gemiddeld uit aan hun trouwjurk

Het moment waarop je ein-de-lijk de trouwjurk van je dromen vindt, mag dan wel onbetaalbaar zijn, dat betekent niet dat de jurk gratis is. Een studie van Amerikaans huwelijksplatform The Knot onthulde hoeveel bruiden gemiddeld uitgeven wanneer ze yes to the dress zeggen en het resultaat is best verrassend.

De ene bruid neemt genoegen met een budgetproof jurkje van haar favoriete highstreetketen, de ander vindt dat de prijs van haar trouwjurk minstens 3 nullen moet tellen.

Onderzoek

Maar wat is nu het gemiddelde budget dat een bruid reserveert voor de jurk van haar dromen? The Knot, het grootste online huwelijksplatform in de VS, ging op onderzoek uit en ontdekte dat Amerikaanse bruiden in 2017 gemiddeld 1.509 dollar uitgaven aan the dress, inclusief eventuele aanpassingen. Omgerekend is dat 1.300 euro.

Accessoires

Is 1.300 euro veel geld? Zeker. Maar een buitensporig bedrag is het hoegenaamd niet. Dat zullen fans van het tv-programma ‘Say Yes to the Dress’, waarin sommige bruiden een budget van 10.000 dollar hebben, wel weten. De studie onthulde ook dat vrouwen gemiddeld 279 dollar (240 euro) opzijzetten voor accessoires zoals een sluier, schoenen en lingerie.

Bruidegom

De outfit van de bruidegom is over het algemeen heel wat goedkoper dan die van zijn toekomstige omdat er bij een kostuum geen tule, kant of pareltjes komen kijken. De gemiddelde bruidegom spendeert zo’n 286 dollar (246 euro) aan een trouwpak.

