Dit zijn de beelden van het tweede koppel dat meedoet aan ‘Temptation Island VIPS’

Het razend populaire seizoen van ‘Temptation Island’ is vorige week tot een einde gekomen, maar er staat een veelbelovende opvolger op de planning, namelijk ‘Temptation Island VIPS’. Hierin gaan BN’ers de ultieme relatietest aan, en langzaam maar zeker wordt duidelijk wélke sterren we kunnen verwachten in de nieuwe reeks.

‘Temptation Island VIPS’ is exclusief te zien op Videoland en de streamingsdienst ziet dan ook de uitgelezen kans om de benieuwde kijkers alvast lekker te maken met wat beelden. Zo kregen we het eerste deelnemende koppel al te zien en nu zijn er ook teasende beelden van het tweede stel onthuld.

Oude bekenden

We zien hoe de twee hun koffers pakken ter voorbereiding aan hun reis naar het zonovergoten Mexico en hoe ze samen – hand in hand – hun huis verlaten en in de auto stappen. Herken jij het koppel dat te zien is op de beelden? Wij gooien alvast een balletje op: zouden het Niels en Rosanna zijn die vorig jaar meededen aan ‘Temptation Island’? De tijd zal het leren…

Bron: Temptation Island VIPS

