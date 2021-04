Beeldschoon: zó zag koningin Máxima er dus vroeger uit

We kennen koningin Máxima allemaal als een volwassen vrouw. Onze koningin is altijd al beelschoon geweest. Benieuwd naar hoe ze er vroeger uit zag? Hieronder zijn foto’s te zien van de jonge Máxima.

Jonge koningin

Afgelopen jaren heeft het koninklijk huis een aantal foto’s vrijgegeven van de jonge koningin Máxima. Máxima kwam ter wereld op 17 mei 1971 in Argentinië. Ze is de dochter van de Jorge Horacio Zorreguieta en María del Carmen Cerruti de Zorreguieta. Koningin Máxima heeft twee broers en drie halfzussen en is opgegroeid in Buenos Aires. Haar zus Inès pleegde een aantal jaar terug zelfmoord. Op de foto is de koningin nog maar een peuter.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Máxima als student

In 1988 behaalde koningin Máxima haar baccalaureaat aan de Northlands School. Tijdens die studie werkte zij bij Mercado Abierto S.A. Hier deed zij onderzoek naar de financiële markt gerichte software. Dit deed zij van 1989 tot 1990. Daarna studeerde ze Economie aan de Katholieke Universiteit van Argentinië (Universidad Católica Argentina). In 1995 studeert ze daar af. Van 1992 tot 1995 werkt ze op de verkoopafdeling van Boston Securities S.A. in Buenos Aires. Daarnaast gaf Máxima Engelse les aan kinderen en volwassenen en wiskunde aan middelbare scholieren en eerstejaars studenten. In die tijd is onderstaande foto gemaakt. Hier was ze 23 jaar oud.

Bron: Story | Beeld: RVD, Getty Images