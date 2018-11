Ga maar vast boeken: hier wil je in 2019 naar toe op vakantie

Sri Lanka Wil je van alles wat? Breng dan Sri Lanka een bezoekje. Het land heeft strand, prachtige natuur in het hooggebergte, en als je de ‘big five’ wil zien kun je op safari. Kortom: voor ieder wat wils!

Canada Ben je een natuurliefhebber maar hunker je soms ook naar goede koffie, en de energie van een grote stad? Ga dan alvast kijken voor een ticket naar Canada. Want terwijl steden als Montreal, Vancouver en Toronto je hart sneller doen kloppen, kom je gegarandeerd tot rust in de overweldigende natuur van het land.

Japan Ze spreken er geen woord Engels, maar hey, daarom kom je er ook niet. Je komt er wél om je ogen uit te kijken naar de verscheidenheid aan Japanners in een stad als Tokio, of één van de prachtige tempels te bezoeken die het land rijk is. Oja, en je brengt er natuurlijk ávonden door in de vele karaokebars!

Albanië Dit is een tip voor iedereen die op een budget zit. De Lonely Planet heeft ‘m in de top tien landen staan die prijs-kwaliteit-wise er tussen uit knallen. De natuur is er prachtig (en die kost ook nog eens niks, nada), en je kunt voor weinig geld overnachten in de vele kleine dorpjes.

Nieuw-Zeeland Wil je wel op vakantie maar heb je niemand om mee te gaan (ben jij als enige nog vrijgezel in een vriendenkring vol gelukkig-en-bijna-getrouwd-stelletjes)? Slinger dan die rugzak op je rug en kies voor down under Nieuw-Zeeland. Daar is het namelijk heel veilig om alleen te reizen – wat dus ook veel mensen doen. Even een dagje zin een luxe? Er zijn een heleboel kuuroorden en wellnesscentra waar je je inner-luxepoes vrij kunt warmen. En wie weet, misschien vind je ook nog wel de liefde tussen al die solo-reizigers!