Bekende mannen werd afgeraden met Jessica Simpson te daten

Jessica Simpson en Nick Lachey waren van 2002 tot 2006 getrouwd (kent iemand het programma Newlyweds: Nick and Jessica op MTV nog?). Toen er een einde aan dit huwelijk kwam, werd tout bekend Amerika afgeraden om te daten met Jessica. Dit vertelt de blondine in een interview met Drew Barrymore.

Jessica Simpson stond bij alle PR-bureaus bekend als de persoon waarvan jij tegen je vriendin zegt: ‘Doe maar niet.’ De actrice: ‘Ik was de persoon waarbij elke man uit de buurt moest blijven. Want ik zou schadelijk zijn voor zijn reputatie en na een ‘fling’ met mij zouden die mannen nooit meer aan de bak komen. Nou, ik kan je zeggen: ik ben met een aantal artiesten ‘omgegaan’, waarvan het van sommigen niet eens bekend is geworden dat we iets hadden. Want ik heb daar nooit mee te koop gelopen.’

Jessica en John

Een relatie die wél heel bekend werd, was die met John Mayer. Jessica en John waren van 2006 tot 2007 samen en dat was genoeg voor de zangeres om daarover te schrijven in haar biografie. Ook werd ze een poosje gelinkt aan Maroon 5-zanger Adam Levine. Inmiddels is Jessica al bijna zeven jaar getrouwd met Eric Johnson, met wie ze drie kinderen heeft: Maxwell Drew, 9, Ace Knute, 7 en Birdie Mae van 2.

