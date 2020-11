Zwanger raken als je nog een tiener bent: dat valt meestal bepaaldniet mee. In een nieuw seizoen van ‘Vier handen op een buik’ staan vijf bekende moeders de meiden bij. BNNVARA heeft nu de deelnemers bekendgemaakt.

En dat zijn dit seizoen… *tromgeroffel*: Trijntje Oosterhuis, Bibi Breijman, Heleen van Royen, Karin Bloemen en Jaimie Vaes.

Tatum en Soundos

In de serie worden zeven aanstaande moeders gevolgd tijdens hun zwangerschap. Ze krijgen daarbij support van de bekende moeders. Die staan hen bij tijdens de zwangerschap, de bevalling en de pittige periode die daarop volgt. Naast Trijntje, Bibi, Heleen, Karin en Jaimie springen Tatum Dagelet en Soundos El Ahamadi (opnieuw) bij.

Jaloers

Bibi heeft in ieder geval al veel zin in de eervolle taak. ‘Ik kijk Vier Handen op Eén Buik al vanaf het begin, dus meedoen stond bovenaan mijn bucketlist. Louise, de tienermoeder die ik begeleid, is een schatje en ik heb juist heel erg veel van haar geleerd: hoe sterk je kunt zijn op zo’n jonge leeftijd. Ze maakt een enorme groei door tijdens haar zwangerschap, daar ben ik jaloers op!’, zo meldt het persbericht.

Heleen en Desteney

De eerste aflevering draait om de 20-jarige Desteney. Haar relatie met Daan is nog maar een paar maanden oud als ze zwanger raakt. De relatie is niet stabiel, maar het is Desteneys grootste wens een kindje te verwelkomen. Heleen van Royen probeert haar daarin zo goed en zo kwaad als het gaat te begeleiden. ‘Desteney raakt me, omdat ze ondanks of misschien juist dankzij haar moeilijke jeugd vast van plan is een goede moeder te worden. Ik mocht bij haar bevalling zijn, dat was een onvergetelijke ervaring’, aldus Heleen.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Vier handen op een buik is vanaf dinsdag 1 december te zien op NPO 3.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron en beeld: BNNVARA.