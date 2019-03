Zien we ook deze bekende verleidsters in ‘Temptation Island VIPS’?

Bij een VIP-editie van Temptation Island horen natuurlijk ook bekende verleiders. Nu de koppels al uitgelekt zijn, was het slechts nog wachten tot een van de hartenbrekers zijn of haar mond, of ja, Instagram voorbij zou praten.

Even een korte samenvatting: ultieme roddelkoningin Michella Kox heeft ontdekt dat Pommeline en Fabrizio, YouTuber Thomas Cox en zijn vriendin en Channah van Ex On The Beach en haar vriend dit seizoen meedoen aan het programma. De opnames van deze editie zijn in Thailand en laten daar nu ook net nóg wat bekende koppen gespot zijn.

(S)ex on the Beach

Want wie kun je nu beter vragen dan de twinnies Sharon en Esmee Ipema uit het eerdere seizoen van Ex on the Beach? Maar dat zijn niet de enige ‘sterren’ die op het strand aan mogen komen spoelen. Ook oudgediende Yasmine Pierard mag weer haar opwachting maken om het de mannen moeilijk te maken. Hoe we dat weten? Alle drie de dames hebben exact hetzelfde plaatje gepost vanaf het vliegveld. Sensatie!

Bron: Grazia, Girlscene | Beeld: RTL