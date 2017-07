Hebben! Bekijk de eerste beelden van de HAY-collectie voor IKEA

We wisten al een poos dat Ikea de handen ineen had geslagen met het Deense designmerk HAY, maar moesten tot nu toe dagdromen over de collectie. Gelukkig heeft ons favoriete Zweedse warenhuis ons uit ons lijden verlost, en ons eindelijk getrakteerd op beelden van de ontwerpen. En geloof ons, die wil je allemaal hebben.

Deze samenwerking klonk ons gelijk als muziek in de oren en onze verwachtingen waren dan ook direct erg hoog. Gelukkig blijkt dat we niet teleurgesteld gaan worden, want de eerste beelden van de YPPERLIG-collectie zien er ge-wel-dig uit. En mogen we héél even een momentje voor de famous Ikea-shopper, die door HAY in een nieuw jasje is gestoken?

De shopper is slechts een tipje van de sluier, want het wordt nog beter. De designers van HAY hebben namelijk ook een fijne stoel ontworpen, die gelijk al gebombardeerd is tot favoriet van Ikea. ‘In slechts 30 seconden giet je de vloeibare plastic in de juiste vorm, met als resultaat een mooi vormgegeven, comfortabele en sterke, maar lichte stoel,’ aldus Rolf Hay.

De ontworpen items van HAY voor Ikea zijn niet alleen stuk voor stuk onwijs mooi om te zien. Want er is ook aan de natuur gedacht. De eettafel die tot stand is gekomen, is gemaakt van duurzaam hout en heeft dat heerlijke Scandinavische gevoel dat we gewend zijn van HAY. Een massief houten blad en een strak design, gecombineerd met metalen poten. Dit maakt de tafel tot een geweldige eye catcher voor in de woonkamer. Hebben!

Ook rekent de collectie voorgoed af met het stoffige imago dat aan slaapbanken kleeft. Want er is ook een strakke slaapbank ontworpen, die er niet alleen lekker ligt, maar er ook stylish, modern en toch speels uitziet.

Een favorietje van VIVA is toch wel dit bankje. Een klein, schattig en toch stoer meubelstuk, die ons doet denken aan de jaren ’50. Een tikkeltje retro, en perfect voor een knus hoekje in huis.

Heb je geen grote meubelstukken nodig, maar wil je tóch graag iets bemachtigen uit de collectie van HAY voor Ikea? Dan kun je ook gerust je slag slaan zonder diep in de buidel te hoeven tasten. Want de collectie is aangevuld met allerlei accessoires, zoals kussentjes, plaids, kandelaars en een strakke bureaulamp.

Mocht je nú al niet kunnen kiezen: je hebt nog even om na te denken over welke items je wilt bemachtigen, want de YPPERLIG-collectie ligt pas vanaf oktober 2017 in de winkels.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.