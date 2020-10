We weten dat eenzaamheid onder ouderen een groot probleem is, maar uit onderzoek is gebleken dat niet alleen ouderen hier last van hebben. Meer dan 10% van jongvolwassenen tussen de 25-35 jaar kampt met eenzaamheid. Margriet is daarom een grootschalige actie gestart: Margriet Belbuddy’s, een telefonische bellijn waar jongeren bij Margriet-lezeressen terecht kunnen voor een goed gesprek.

Week tegen Eenzaamheid

Jaarlijks is er in de eerste week van oktober de Week tegen Eenzaamheid. In deze week wordt eenzaamheid in het algemeen onder de aandacht gebracht. Margriet startte het Belbuddy’s initiatief om het taboe rondom eenzaamheid onder jongvolwassenen in Nederland te doorbreken. Ongeacht de leeftijd, eenzaamheid is een groot probleem in ons land. Zeker door het coronavirus is de eenzaamheid alleen maar toegenomen.

Leegte

Wanneer je geen echte eenzaamheid hebt gevoeld, is het misschien lastig om je in iemand te verplaatsen die dat wel zo ervaart. Mensen die dit probleem hebben, ervaren onder andere gevoelens van leegte. Ook hebben ze het idee dat ze er niet toe doen en voelen druk door een vertekend beeld op social media. Want daar lijkt iedereen heel gelukkig toch? Wat nog vervelender is, is dat eenzaamheid moeilijk te herkennen is.

Margriet Belbuddy’s

De meest effectieve aanpak voor eenzaamheid is luisteren. Margriet heeft zich vorig jaar aangesloten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Daarom zijn zij op het idee gekomen om een luisterend oor te bieden, en dat door Margriet-lezeressen zelf. De Belbuddy’s hebben allemaal een professionele training van de Luisterlijn gekregen en zitten de hele maand oktober van maandag t/m vrijdag tussen 18.30 en 22.00 uur klaar op nummer (088 076 77 00), om een vertrouwelijk gesprek te voeren. Gewoon om even te kletsen, je hart te luchten en om lekker met iemand te praten.

Bron en beeld: Margriet