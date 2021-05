België staat festivals als Tomorrowland en Pukkelpop toe

Goed nieuws van onze zuiderburen: de zomerfestivals Pukkelpop en Tomorrowland kunnen dit jaar doorgaan. Uiteraard zijn er wat haken en ogen aan verbonden, maar hé: er lijkt licht aan het einde van de tunnel.

De festivals mogen vanaf 13 augustus, als de coronacijfers het toelaten, 5000 tot 10.000 deelnemers naar binnen laten. Voorwaarde: een bewijs van vaccinatie óf een recente negatieve PCR-test.

Data festivals

Pukkelpop staat nu geprogrammeerd voor 19 tot en met 22 augustus in Hasselt, Tomorrowland voor het weekend van 27 – 29 augustus en dat van 2 – 5 september in Boom.

Zomerplan België

Het toestaan van festivals en andere grote evenementen is onderdeel van een ‘zomerplan’ waarmee het Overlegcomité van de zes regeringen stap voor stap België weer van het coronaslot af wil halen. Vanaf 9 juni mogen de cafés en restaurants binnen weer open, evenals – voor eerst nog met beperkt publiek – de bioscopen, theaters, fitnesscentra, casino’s, bowlings en de kermis. Belgen mogen dan ook vier personen thuis ontvangen van buiten hun eigen gezin, zei premier Alexander De Croo, en eens per week op kantoor werken.

Nederlandse maatregelen

Vanavond horen we over versoepelingen in ons eigen kikkerlandje en de geruchten zijn positief. Fingers crossed!

Bron: ANP | Beeld: Getty Images