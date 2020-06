Zach uit ‘Temptation Island’ is het tiep die blij is met iedere vorm van publiciteit. Waar de een zou walgen van bijnamen als ‘ceo of fuckboy airlines’, ziet Zach dat als een eervolle claim to fame. Of hij blij is met deze vernietigende column die een Belgische journalist over hem schreef? Eh, vast wel. Wij zouden huilen in ons bed.

‘De irritantste deelnemer uit de geschiedenis’

In een vermakelijk geschreven column is Zach door de Belgische journalist Stefaan Werbrouck uitgeroepen tot ‘de irritantste deelnemer uit de geschiedenis van Temptation Island.’ En nu begrijpen we vast dat je denkt ‘ah joh, dat wisten we toch al’. Maar nee nee, dit is niet het moment voor aannames. Besef namelijk dat Zach hiermee deelnemers als Mezdi (!), Timtation (!!) en Kevin (!!!) voorbijstreeft.

Belgische column over Zach

In de column van de Belgische journalist wordt Zach flink door de mangel gehaald. Werbrouck noemt Zach ‘van begin tot eind bedreven in het ontkennen van de werkelijkheid, als was hij een Vlaams Belanger die zijn mening moest geven over racisme in Vlaanderen.’ Auw.

‘Een nieuwigheid in het arsenaal van psychologische spelletjes’

En Werbrouck gaat goed geformuleerd verder.

‘Al op de eerste dag, nadat hij met zijn vriendin Simone teruggekeerd was van een deugddoende vakantie in Dubai, lapte de jongeman de meeste regels die het koppel voorop had gesteld grandioos aan zijn laars: hij probeerde zowat elke verleidster in zijn resort zelf te versieren en belandde uiteindelijk in bed met Romee. De volgende dag, onder het mom dat hij zich niets van de bonte avond herinnerde, maakte Zach gebruik van zijn joker: een nieuwigheid in het arsenaal van psychologische spelletjes van de makers van ‘Temptation Island’, waardoor Simone op haar eerste kampvuur enkel een zwart scherm te zien kreeg.’

‘Kil als Stalin of Lenin’

‘Toen Simone – alle wetten van de logica volgend – teleurgesteld reageerde en ging klagen bij verleider Bas, greep Zach dat aan om zichzelf in een slachtofferrol te wentelen. Simone was respectloos, zo zei hij; de vrouw – die hij langs zijn neus weg ook omschreef als ‘even kil als Stalin of Lenin – had met haar woorden zelfs zodanig op zijn hart getrapt dat hij van de weeromstuit opnieuw met Romee in bed dook.’

Donald Trump

Werbrouck kan het daarom niet laten om Zach met Donald Trump te vergelijken. ‘Eigenlijk paste Zach de Donald Trump-methode toe: als hij iets verkeerd zei of deed, ontkende hij dat, zelfs als er beelden van bestonden, en wanneer hij erop aangesproken werd, zei hij dat hij verkeerd begrepen was of legde hij de schuld bij degene die er aanstoot aan nam.’

Bron: Humo.be