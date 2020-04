Belgische zender VIJF reageert op geruchten ‘nep-koppel’ Zach en Simone

Het moge duidelijk zijn: Temptation-Zach en Simone maken veel (boze) tongen los. Zijn ze in het echte leven nu wel of geen koppel? De geruchtenmolen draaide zo hard dat zelfs de Belgische zender VIJF nu reageert op de roddel.

In België wordt Temptation Island uitgezonden op VIJF, de zender die zich nu in de discussie mengt of Zach en Simone wel écht een koppel zijn. Het gerucht dat ze dat níet zijn, doet al de ronde sinds hun intrede. Tempa-queen Michella Kox deed daar nog een schepje bovenop door screenshots van berichtjes te delen waarin de roddelpraat werd bevestigd. “Ik ken Zach heel erg goed; hij en zijn vriendin waren al een tijdje uit elkaar voordat ze meededen als koppel. Ze zijn wel lang samen geweest, maar ze waren sinds de zomer al niet meer samen. Een paar maanden”, schrijft destijds iemand in een bericht aan Michella.

Je begrijpt, commotie alom. Om die reden reageert VIJF nu op de geruchten, die logischerwijs door de zender worden ontkent (stel je voor dat ze door de mand zouden vallen!).

“De mensen van de productie van ‘Temptation Island’ zorgen er elk seizoen voor dat zowel een Vlaams als een Nederlands koppel stand-by staat, mocht een koppel op het laatste moment niet mee kunnen reizen of – zoals dit seizoen het geval is – een koppel naar huis moet.”

“Net zoals de hele cast worden ook díe koppels aan een grondige background-check onderworpen. Zach en Simone waren overigens op een ‘koppelvakantie’ in Dubai toen ze last minute werden opgebeld om naar Thailand te vliegen voor Temptation Island“, meldt VIJF tegenover Het Laatste Nieuws.