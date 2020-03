Bella Ciao! De nieuwe teaser van ‘La Casa de Papel’ is hier

Eerder werden we al getrakteerd op een bloedstollende trailer, maar de makers besluiten ons nog iets meer warm te laten lopen. In de nieuwe teaser van La Casa de Papel krijgen we toch nét weer wat extra informatie over het vierde seizoen.

Nóg meer La Casa de Papel: Netflix komt met een special!

De timing kan ook niet beter, want al over 10 dagen kun je genieten van je favoriete bankovervallers en El Professor. In deze teaser wordt er dan ook afgeteld en zien we in slechts 50 seconden de meest bloedstollende beelden.

Teaser La Casa de Papel

Wel hebben we al veel vragen bij het zien van deze teaser. Waarom zit Tokio vastgebonden? Heeft El Professor nog wel een plan B? Maar belangrijker: overleeft Nairobi het? In het laatste shot zien we een nogal onheilspellend beeld en is een alleszeggende pieptoon te horen. Als dat maar goed komt.

Executie

De langere trailer gaf ook al iets meer weg over het nieuwe seizoen. Zo denkt El Professor dat Lisbon is geëxecuteerd tijdens hun eerdere missie, waar in werkelijkheid natuurlijk niks van klopt. Hun meesterbrein verloor zijn verstand en toch staat er een nieuwe overval op de planning. Maar speelt de inspecteur een dubbelrol in ruil voor haar vrijheid?

Documentaire

Ook zal een documentaire vanaf 3 april te bewonderen zijn op Netflix. In de docu komt aan bod hoe de Spaanstalige serie ontplofte tot een wereldwijde hit. Ook komt het welbekende Italiaanse strijdlied ‘Bella Ciao’ aan bod, dat we na het kijken van La Casa de Papel ondertussen wel kunnen dromen.Het is nog niet bekend wie we gaan zien in de documentaire en of het uit meerdere delen bestaat.

