Bella Ciao: wat voorspelt deze nieuwe theorie over seizoen 5 van ‘La Casa de Papel’?

We moesten het doen met een behoorlijk open einde bij La Casa de Papel. Hoe gaat Lisboa de bende helpen om te ontsnappen en kan El Professor hen nog wel te hulp staan, nu hij door Alicia Sierra is ontdekt? Zo. veel. vragen. Een nieuwe theorie geeft ons in ieder geval al wat meer inzicht in seizoen 5 van de serie.

Deze theorie zet Alicia in ‘La Casa de Papel’ in een heel nieuw daglicht

En ja, de zwangere inspecteur speelt daarbij opnieuw een hoofdrol. Eerder deden namelijk al de geruchten de ronde dat Alicia Sierra weleens een en dezelfde persoon zou kunnen zijn als de vrouw waarmee Berlijn in het huwelijksbootje stapt. Vergezocht? Misschien. Maar wel waard om even te lezen.

Seizoen 5 La Casa de Papel

Tijdens de aftiteling van het vierde seizoen hoor je namelijk het inmiddels beroemde Bella Ciao. Maar dit is niet een gewone versie. Deze variant wordt namelijk gezongen door Najwa Nimri, de actrice die Alicia vertolkt. En dat wil misschien wel heel wat zeggen.

To the dark side

Het zou volgens sommige fans betekenen dat Sierra overstapt naar the dark side. Een nieuw bendelid in de vorm van een inspecteur zou natuurlijk een droom zijn die uitkomt voor El Professor. En het is hem bij Lisboa ook al ooit gelukt… Deze theorie sluit natuurlijk naadloos aan op de eerder genoemde speculaties. Zou het dan tóch allemaal kloppen? We hopen het. Helaas zullen we nog moeten wachten op seizoen 5 van La Casa de Papel voor het antwoord.

