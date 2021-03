Bella Thorne is verloofd en laat knoeperd van een ring zien

Actrice Bella Thorne is verloofd. De Italiaanse zanger Benjamin Mascolo heeft haar op zeer romantische wijze ten huwelijk gevraagd. Dit heeft het stel bekend gemaakt via Instagram.

Bella Thorne is verloofd

Op Instagram delen de twee namelijk wat kiekjes van het aanzoek. Hierop zien we dat Benjamin erg zijn best heeft gedaan. Het lijkt erop dat hij een buitenlocatie helemaal heeft laten versieren vol met rozenblaadjes, foto’s van hen samen en romantische verlichting. Zo zien we heel groot ‘marry me’ staan in verlichte letters en staat er ‘B+B’ geschreven in een hart van rozen. Cute!

Knoeperd van een ring

Ook deelt het stel een foto waar ze samen op staan en waarop Bella haar hand omhoog houdt. Aan haar vinger zien we een knoeperd van een ring. Dat Bella tevreden is met het aanzoek en de ring die ze heeft gekregen, blijkt wel uit de tekst die ze bij de kiekjes schrijft: ‘You would have said yes too’.

Datum en locatie

De 23-jarige Bella en de 27-jarige Benjamin hebben nu twee jaar een relatie. Ze zijn van plan zowel in Amerika als Italië te gaan trouwen. De datum moeten ze nog prikken.

Panseksueel

Het liefdesleven van Bella wordt veel besproken. Zo had ze eerder tegelijkertijd een relatie met YouTube-ster Tana Mongeau en rapper Mod Sun. Met die laatste zou ze in het geheim een trouwceremonie hebben gehad, maar ze waren nooit officieel getrouwd. In 2019 liet Bella aan haar fans weten panseksueel te zijn. Hierover zei ze destijds: ‘Het hoeft geen meisje te zijn, of geen jongen. Een hij, een zij, een dit of een dat. Je valt op een persoon, je houdt gewoon van een mens. Het maakt eigenlijk niet uit hoe het lichamelijk zit. Als ik het leuk vind, vind ik het leuk.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Benjamin Mascolo (@b3nm)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door BELLA (@bellathorne)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief