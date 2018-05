Disney brengt nu ook Belle & het Beest-oren op de markt

Al zo lang Disney bestaat, zijn ze een symbool: de iconische oren van Mickey en Minnie Mouse. Daarom is de diadeem met Minnie’s oren één van de populairste accessoires die je kunt kopen tijdens een bezoekje aan Disneyland. Want ja, deze cult klassieker hoort er toch een beetje bij. Toch komt Disney nu met een nieuwe variant, geïnspireerd op Belle & het Beest.

Millennial pink

Vooral voor de die hard Disney-fans zijn de modieuze accessoires van Disney een groot ding. Voor hen is het een sport om de outfit helemaal te stylen met Disney-touch. Er bestaat zelfs een weekend genaamd Dapper Day, waar fans zich verzamelen met hun mooiste op Disney geïnspireerde vintage looks. Ook voor hen geldt dat de klassieke diadeem met Minnie-oren makkelijkste weg naar een Disney-thema outfit is. En natuurlijk speelt Disney hier graag op in. Eerst werd de diadeem al in een speciale millennial pink editie uitgebracht, nu gaan ze voor een hele nieuwe twist.

Belle-oortjes

De nieuwe oren zijn geïnspireerd op Belle en daarom gemaakt van gouden satijnen strikken. De Belle-oortjes zijn voorzien van prachtige details; kijk maar even naar het rode roosje in het midden. Zelfs de klassieke ‘Tale as old as time’ is geborduurd op de diadeem. Het karakter van Belle is de afgelopen tijd nóg populairder geworden, mede dankzij de vertolking van Emma Watson in de musicalfilm Beauty & the Beast. Maar of Belle ooit populairder wordt dan Minnie…?

Je kunt hier de collectie van Disney shoppen.

