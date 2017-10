Tommie Christiaan: ‘Over vijf jaar hoop ik een succesvolle soloartiest te zijn’

VIVA belde even met Tommie Christiaan. De reden: de 31-jarige zanger/danser/acteur kruipt vanaf oktober in de huid van Emilio Estefan, voor de hoofdrol in de musical On your feet.

Wat kunnen we de komende tijd van je verwachten?

‘Na Beste zangers is mijn carrière in een stroomversnelling geraakt. Ik sta aan de vooravond van de release van mijn Nederlandstalige single en ben druk met de repetities van On your feet. Ik speel de hoofdrol in deze musical over het leven van Gloria en Emilio Estefan.’

Hoe is het om zo’n muzikaal icoon te vertolken?

‘Na vijf maanden auditeren en dertien keer terugkomen, kreeg ik de rol. Dat gaf een enorme kick. Zeker als je bedenkt dat Gloria en Emilio persoonlijk goedkeuring hebben gegeven aan de cast. Emilio heeft zo veel hits gehad en zo veel Grammy’s gewonnen… Het is nu al een van de mooiste projecten die ik heb gedaan.’

En Beste zangers dan?

‘Het optreden met Tania Kross met Barcelona was ook een hoogtepunt in mijn carrière. Door de ongedwongen sfeer en de productie die er alles aan doet om de zangers zo goed mogelijk uit de verf te laten komen, merk je dat zangers zichzelf ontstijgen. Dat zie je ook terug in de kijkcijfers: het is bizar hoeveel mensen ernaar gekeken hebben.’

Waar droom je van?

‘Over vijf jaar hoop ik een succesvolle soloartiest te zijn die toert met concerten en theatershows. Ik denk ook dat er als popartiest in de Nederlandstalige markt een gat te vullen is. Net als Justin Bieber en Justin Timberlake ben ik opgeleid als danser. Waarom zou ik dat niet kunnen integreren in mijn muzikale carrière?’

