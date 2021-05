Vriend en vijand moest twee keer met zijn ogen knipperen toen Jennifer Lopez kort na haar break van Alex Rodriquez gespot werd met niemand minder dan ex-liefje Ben Affleck. Zou hét duo uit begin 2000 elkaar weer gevonden hebben? Het lijkt er inmiddels wel op, en ditmaal wil het iconische duo hun relatie laten slagen.

Tijd voor een kleine trip down memory lane: Jen en Ben ontmoetten elkaar op de set van de film Gigli, waarna een romance van 2002 tot 2004 volgde. Er waren trouwplannen, maar ook destijds werd de witte jurk nooit werkelijkheid voor Lopez. Want een aantal dagen voor de bruiloft werd het feest gecanceld.

Back together

Inmiddels lijken de twee elkaar weer gevonden te hebben. Na een korte trip naar Montana waren ze elkaar nog niet zat, want Ben Affleck en Jennifer Lopez werden daarna meermaals samen in L.A gespot. Een bron dichtbij het stel vertelt aan Daily Mail: ‘Jennifer was net een paar dagen in Los Angeles. Ze bracht tijd door met Ben. Ze hebben elke dag contact gehouden sinds hun reis eerder deze maand.’

Toegewijd

De bron vertelt dat de twee in een lastig parket zitten, gezien ze ver uit elkaar wonen aan andere Amerikaanse kusten. Maar zelfs dat houdt hen niet tegen, meent de bron. ‘Ze zijn toegewijd om hun relatie ditmaal wel te laten werken.’ Haast hebben ze echter niet. ‘Ze doen het rustig aan, en oefenen geen druk op hun relatie uit. Maar ze zien wel een toekomst samen en Jennifer ziet die toekomst rooskleurig.’

Bron: Hollywoodlife | Beeld: Getty