Ben Affleck schrok van seksisme en racisme waar ex J.Lo mee moest dealen

Zestien (!) jaar geleden waren Ben Affleck en Jennifer Lopez the talk of the town in Hollywood. Ze werden omgedoopt tot ‘Bennifer’ en hoewel dat nog best geestig was, heeft de acteur geen fijne herinneringen aan hoe Jennifer destijds werd behandeld.

Dat vertelt Ben Affleck in de podcast van The Hollywood Reporter.

‘Sluwe shit’

Het stel was uiteindelijk zelfs verloofd en de aandacht voor hun twee was overweldigend. Daarbij kreeg vooral Jennifer niet bepaald positieve aandacht. ‘Mensen deden zo gemeen over haar. Seksistisch, racistisch. Lelijke, sluwe shit werd over haar geschreven op een manier waar mensen nu voor ontslagen zouden worden’, vertelt Ben.

Carrière

‘Nu is ze een leeuwin en krijgt ze respect voor haar werk, waar ze vandaan komt en wat ze bereikt heeft. En dat zou verdomme ook zo moeten zijn. Terwijl als je uit de Bronx komt de kans nog groter is dat je rechter aan het hooggerechtshof wordt dan dat je een carrière krijgt als die van Jennifer Lopez en wordt wie zij nu is als vijftigjarige.’

Mediacircus

Jennifer en Ben waren in 2002 verloofd, stelden hun trouwdag een paar dagen voor de datum in 2003 uit en gingen in 2004 uit elkaar. In 2018 vergeleek de zangeres het mediacircus van destijds met haar verloving met Alexander Rodriguez nu. ‘Het was toen erger dan nu. Het was een gekkenhuis. Nu kan ik tenminste nog een beetje laten zien wie ik ben. Destijds geloofde iedereen maar wat op de cover van een tabloid stond. Vaak was het niet waar, of was het maar een derde van de waarheid.’

Bron: People. Beeld: Getty