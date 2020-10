Bend & wait: Legally Blonde 3 laat heel lang op zich wachten

Ruim twee jaar geleden werd de komst van ‘Legally Blonde 3’ aangekondigd. Niemand minder dan Mindy Kaling schrijft het script en dat belooft natuurlijk veel goeds. De scriptschrijver onthult nieuwe details over het verhaal.

Het script schrijven van een vervolg op een van de meest iconische films ooit gemaakt, doe het maar eens. Aan Mindy Kaling de taak, iets waar ze zich tijdens de quarantaineperiode flink op heeft gestort. Dat vertelt ze in een interview met Good Morning America. Ook vertelt ze dat ze het schrijven van de film in eerste instantie niet zo zag zitten. ‘Het is zo’n iconische film’, legt Mindy uit. ‘Maar even later vond ik het alleen maar leuk om te bedenken wat Elle Woods zou doen als 41-jarige vrouw.’ Inmiddels is Mindy ervan overtuigd dat het derde deel een groot succes gaat worden. ‘Mensen gaan het geweldig vinden om haar opnieuw als Elle Woods te zien.’

Bovendien kan Mindy rekenen op Reese Witherspoon, die Elle Woods speelt in de wereldberoemde film. ‘Ik heb al met Reese aan een paar andere films gewerkt. Bovendien zijn we ook al een tijdje goed bevriend.’

Reese Witherspoon opnieuw in de rol van Elle Woods

Volgens Reese Witherspoon blijft het verhaal van Elle Woods relevant, ook bijna twintig jaar na de releasedatum van het eerste deel. In 2019 vertelde ze tijdens een bezoek aan The Ellen Show: ‘De films gaan over dat vrouwen onderschat worden, en ik denk dat het een goed idee is om te laten zien dat dingen zijn veranderd, maar nog lang niet genoeg is veranderd.’ Ook gaf ze aan een terugkeer naar haar rol als Elle Woods wel te zien zitten. ‘Ik vond het geweldig om dat personage te spelen en zij is geweldig, dus als jullie het willen, denk ik dat ik het doe’, grapte de 44-jarige acteur tegen het publiek. Of we de originele castleden als ‘bend-&-snap’ Jennifer Coolidge, Luke Wilson, Selma Blair en Regina King ook terug gaan zien in Legally Blonde 3, is nog niet bekend.

Releasedatum Legally Blonde 3

Oorspronkelijk zou Legally Blonde 3 al in februari van dit jaar in de bioscoop verschijnen – althans, zo gingen de geruchten. Vervolgens werd die datum opgeschoven naar mei 2020. Aangezien Mindy Kaling nog steeds druk druk druk met het script is, was er al een vermoeden dat de première nog op zich zou laten wachten. Nu is de datum eindelijk bekend: Legally Blonde 3 wordt in mei 2022 in de bioscoop verwacht. Dat is dus nog anderhalf jaar wachten!

Legally Blonde

Legally Blonde gaat over een rijk meisje, Elle Woods, dat voldoet aan een typisch stereotype uit Beverly Hills. Elle houdt van winkelen, creditcards en snelle sportwagens. Ze houdt tevens van roze kleding en dwarrelt rond met een chihuahua, de pomeriaan van toen, over haar arm. Ondanks haar “beperkte intelligentie” (een stereotiep kenmerk van het blonde, rijke meisje) gaat zij naar de Harvard Law School. De reden? Haar vriend heeft haar gedumpt omdat hij een slim meisje wil.

Eenmaal aangekomen op Harvard gaan de dingen op school niet zo gemakkelijk als Elle wou doen geloven. Niet alleen valt ze met haar nonchalante levensinstelling buiten de boot, ook moet ze een moeilijke gerechtelijke zaak nemen die veel kracht van haar eist en heeft haar ex-vriend tot overmaat van ramp alweer een verloofde die Elle totaal niet mag.

Uiteindelijk vindt Elle, nadat haar vriendje onterecht het vertrouwen in haar opzegde, de ware liefde in de vorm van Emmett, een Harvard Law-professor. Hij moedigt Elle aan om te blijven als zij op het punt staat weer terug te gaan naar Californië, waarop Elle toch besluit te blijven. Ondertussen is de professor, die Elle probeerde te verleiden, ontslagen en moet Elle de zaak als aankomende advocate overnemen. Hierbij ontdekt zij een opmerkelijk feit waardoor ze de zaak weet te winnen. Hiermee verbaast ze zichzelf én alle anderen.

Go Girl

De film werd door velen gezien als een deel van de “go girl” hype van de late jaren negentig / begin van het nieuwe millennium. Het verhaal is gebaseerd op het boek van Amanda Brown over haar onprettige tijd die zij ervoer toen zij op de Stanford Law School zat. Stanford gaf evenwel geen akkoord voor het gebruik van de naam van de rechtsopleiding in de film.