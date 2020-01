Benieuwd hoe je hond zich voelt? Dit high-tech vestje verklapt het

Hoe onze huisdieren zich voelen is altijd maar een beetje raden. Dat je hond blij is kun je nog wel afleiden aan gekwispel maar alles wat iets subtieler is, is moeilijker te gokken. Met dit vestje is gissen verleden tijd. Je bindt het bij je viervoeter om, en het geeft je direct inzicht hoe je hond zich voelt.

De gemoedstoestand van je hond wordt door het vestje gemeten aan de hand van de hartslag. De hartslag wordt vertaald naar kleuren op het vest. Paars betekent stress, als het vest groen oplicht is je hond ontspannen, bij rood opgewonden en regenboogkleuren staan voor een gelukkig huisdier. Ook houdt het apparaat bij welke emotie je hond het vaakst heeft.

Crowdfunding

Je kunt het vestje nog niet in Nederland aanschaffen, maar het Japanse bedrijf dat het ontwikkelt -Inupathy- probeert via crowdfunding een wereldwijde lancering te bereiken. Hieronder in het filmpje zie je hoe het vest werkt.