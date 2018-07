Bereid je maar alvast voor: dit worden de nieuwe Charlie’s Angels

Goed nieuws voor alle fans van Charlie’s Angels: er is een remake in de maak van de gelijknamige film en serie. In 2003 zagen we Cameron Diaz, Drew Barrymore en Lucy Liu al als geheim agenten in een Charlie’s Angels-film, gebaseerd op de serie uit de jaren zeventig. De rollen van de nieuwe Angels? Die worden vertolkt door niemand minder dan Naomi Scott, Ella Balinska en Kristen Stewart.

En dat is niet alles: The Hollywood Reporter meldt dat ook actrice Elizabeth Banks, de regisseur van de film, een rol krijgt in de remake. Elizabeth kan je kennen van onder andere Pitch Perfect en The Hunger Games.

Charlie’s Angels remake

Vorig jaar werd er al gefluisterd dat Kristen Stewart, die vooral bekend werd met haar rol in de Twilight-films, een hoofdrol zou vertolken in de nieuwe Charlie’s Angels. Nu is bekend gemaakt dat ook Naomi Scott, die momenteel druk is met de opnames van de Disney-remake van Aladdin waarin ze prinses Jasmine speelt, en Ella Balinska de rollen van de andere twee Angels vervullen.

De eerste Charlie’s Angels-film stamt uit 2000, waarop in 2003 een vervolg werd gemaakt met Cameron Diaz, Drew Barrymore en Lucy Liu. Beide films zijn gebaseerd op de originele serie uit de jaren zeventig met de drie oorspronkelijke Angels: Kate Jackson, Farrah Fawcett en Jaclyn Smith. Hoewel we zeer benieuwd zijn naar de nieuwste privédetectives, moeten we nog even wachten op het spektakel: eind september volgend jaar zal de film in première gaan. Zet dat maar in je agenda.

Bron: NU.nl | Beeld: Columbia Pictures