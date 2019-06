Beschuit met muisjes! Joëlle Witschge bevallen van eerste kindje

Beschuit met muisjes voor Joëlle Witschge en haar verloofde Dave Bulthuis! De twee zijn de trotse ouders geworden van hun eerste kindje, dat een prachtige naam heeft gekregen.

‘Welcome little one 👶🏼💫 #inlove’, schrijft ze erbij. Het jochie, dat luistert naar de naam Rio Bulthuis, is vandaag geboren, zo blijkt uit de tekst bij de foto. ’03/06/2019.’

Zwangerschap

Joëlle maakte eind oktober bekend dat ze zwanger is, eerder dan ze zelf had gewild. ‘We zijn natuurlijk dolgelukkig met dit nog (hele) prille wondertje, maar vinden het jammer dat zoiets persoonlijks en kwetsbaars zo op straat wordt gegooid zonder te bedenken wat de consequenties daarvan kunnen zijn’, bevestigde Joëlle destijds haar zwangerschap. ‘Wij hadden het graag zelf aan onze familie en vrienden willen vertellen wanneer de tijd daar rijp voor was.’

Trouwen

In november maakte Joëlle opnieuw groot nieuws bekend: voetballer Dave was op zijn knieën gegaan. ‘I said YES! Wauw wat een bijzondere avond.. Dan vier je vervroegd je 27ste verjaardag met al je geliefden en dan gaat je grootste liefde gewoon op z’n knieën! Lieve Dave, sinds jij weer in mijn leven bent gaat alles met een schuine lijn omhoog, jij maakt mij zo gelukkig. Elke dag met jou is een feestje! Ik hou van jou.’

