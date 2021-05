Beschuit met muisjes: Shary-An en Nena Kreber zijn mama geworden

Leuk babynieuws! Shary-An Nivillac (28), bekend van The Voice of Holland en Expeditie Robinson, en haar vriendin Nena Kreber (25) zijn afgelopen donderdag moeder geworden van hun dochter.

Beschuit met roze muisjes

Het was 6 mei 2021, 03:17 uur, toen Nena Kramer hun dochter Billie op de wereld zette. Op Instagram deelt Shary-An het vrolijke babynieuws: ‘Daar ben je dan eindelijk. Onze dochter Billie kwam als een raket ter wereld. Dat wij nu voor altijd verbonden zijn en ik er altijd voor je zal zijn, daar is geen twijfel over mogelijk. Mijn lieve, knappe en vooral sterke vrouw heeft dit wondertje met veel power en zelfvertrouwen bij ons thuis op de wereld gezet. Wij genieten nu al zo onwijs van ons gezinnetje!’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Shary-An Nivillac (@shary_an)

Allergrootste wens

In januari werd het nieuws bekend dat het koppel een kindje verwachtte. Zo plaatste Nena een foto op Instagram met het bijschrift: ‘Als de liefde wordt bekroond met ons allergrootste wens.’ Shary-An besprak een aantal details over de zwangerschap met RTL Boulevard. Zo vertelde ze dat de zwangerschap goed verliep en ze niet kon wachten om de kleine spruit in het echt te ontmoeten: ‘We hebben een hele wilde baby daar. Ik kan natuurlijk niet wachten om de kleine lekker in mijn armen vast te houden en heel veel liedjes voor te zingen en te knuffelen en te zoenen.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nena Kreber (@nenakreberdj)

Tortelduifjes

De twee ontmoetten elkaar in een restaurantje waar Shary-An destijds een bijbaan had. De zangeres lijkt al jaren een kinderwens te hebben: ‘Mijn lijf zegt het. Ik wil er twee, dat zou perfect zijn. Maar Nena is pas 23’, zei ze in 2018. ‘Ik heb nog geen idee hoe we het gaan aanpakken. Als het kind later wil weten wie de vader is, prima, maar de opvoeding doe ik met Nena’, vertelde ze aan het AD.

Bron: RTL Boulevard, AD | Beeld: ANP

