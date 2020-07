Beschuit met Temptation-muisjes: deze verleider is vader geworden

Zijn we nog maar net bijgekomen van het nieuws dat Arda en Amber een kindje verwachten, blijkt een andere Temptation-kandidaat nog meer babynieuws te hebben. We hebben het over niemand minder dan verleider Matthieu: hij is namelijk vader geworden.

Ja je weet wel, die casanova die dééd alsof hij de beste bedoelingen had met Elke, maar haar vooral gewoon de mist in wilde laten gaan. Die ja.

Matthieu Hubrouck is namelijk de trotse vader geworden van dochtertje Lio. Komt de naam je bekend voor? Dat kan, want zo heet het zoontje van Lil Kleine en Jaimie Vaes namelijk ook. Hij deelt een kiekje waarop te zien is hoe hij met de moeder (?) van het kindje het ziekenhuis uitloopt. Maar of de twee momenteel nog een relatie hebben, is niet duidelijk.

A shoulder to cry on…

De verleider werd vooral bekend door zijn uitspraak ‘a shoulder to cry on, is a dick to ride on‘. Elke was in ieder geval niet te spreken over deze opmerking, zo vertelde ze eerder aan MNM: ‘Toen ik het voor het eerst hoorde dacht ik: ‘Mathieu, wat zeg jij nou?’ Want zo was hij helemaal niet tegen mij. Na de show stuurde ik hem ook gelijk een berichtje, ‘What the f**k zeg jij, maat?’ Hij zei dat hij ‘er niets meer van wist’.

