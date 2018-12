Beschuit met roze muisjes: Ronnie Flex is vader geworden

View this post on Instagram

Heb dit even voor mezelf gehouden omdat de situatie best wel complex is.. maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al super veel van je, & ook al was het niet zo gepland je bent zwaar welkom. We wachten op je… chosen one❤️🦋 Ik wil iedereen vragen om de privacy van mijn baby mama te respecteren. Ik doe voor de rest ook geen interviews of statements hierover.