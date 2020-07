Besparen op je trouwfoto’s? Op deze manier kost het je veel minder geld

Zet ergens ‘bruids’ of ‘trouw’ voor en het kost je gegarandeerd drie keer meer dan normaal. Omdat je grote dag al snel in de kosten loopt, probeer je op de kleintjes te letten waar kan. Op deze manier kun je heel simpel besparen op je trouwfoto’s.

Al moet je je bedenken: is dit waarop je wil besparen? Want hoe fijn is het om achteraf mooie, professionele foto’s te hebben, zodat je met een goed gevoel terug kunt kijken op je grote dag. Toch kunnen deze opties ook een leuke toevoeging zijn óf inderdaad de kosten wat drukken.

Besparen trouwfoto’s

Wil je wat grappige foto’s van de bruiloft, dan is het een leuk idee om wat wegwerpcameraatjes op elke tafel te leggen. Hoe later het wordt, hoe waziger de kiekjes zullen worden. Maar hee, ook dát was jullie grote dag. Wil je het iets moderner oplossen, dan kun je ervoor kiezen een hashtag te koppelen aan het trouwfeest. In apps als Wedbox komt zo vervolgens alles bij elkaar, zonder dat het ook meteen op Instagram en Facebook hoeft te staan.

Say cheese

Een photobooth is natuurlijk een hartstikke leuke toevoeging, maar meestal ook behoorlijk aan de prijs. Ga daarom zelf aan de slag en zet een camera neer met zelfontspanner. Zorg voor props zoals hoedjes, stokjes met leuke quotes en je hebt weer heel wat leuke herinneringen achteraf. Misschien heb je wel iemand in je vriendenkring of familie die behoorlijk goed overweg kan met een camera. Je zou hem of haar kunnen vragen wat foto’s te maken, maar houd wel in de gedachte: deze persoon blijft ook een gast. Wissel het anders af tussen verschillende mensen, zodat deze aangewezen bezoeker ook wel een beetje kan genieten.

