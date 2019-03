Weinig geld? Zo bespaar je op jouw vakantie

Krijg je van dit grijze weer ook spontaan zin om je koffers te pakken? Alleen als je naar je bankrekening kijkt vrees je dat je niet heel ver komt. Niet getreurd: met deze tips bespaar je een hoop op jouw vakantie.

Want het begint allemaal al bij de locatie die je uitkiest. Je weet dat als je een vakantie naar Monaco boekt, jouw geld eerder zal rollen dan dat het veilig in je portemonnee blijft. Volgens expert Scott Keyes, oprichter van een website met de beste reisdeals, is kijken naar hoe duur jouw reisbestemming is echt prioriteit numero uno. ‘Als je van een goedkope bestemming geen prioriteit maakt, is het nogal wiedes dat je veel uitgeeft’, legt hij uit.

Buiten het seizoen

Misschien een open deur, maar als je buiten het seizoen kunt gaan dan scheelt dat vaak ook een hoop. En wat dacht je van gezellige fietsvakantie in eigen land? Mocht je toch echt die garantie op zon, zee, strand willen hebben, vergelijk dan verschillende vliegtuigmaatschappijen met elkaar. Zo bespaar je net die centen die je daar weer kunt laten rollen. Daarnaast is naar je gevoel luisteren altijd een goede raadgever en dat blijkt ook het geval te zijn met vliegtickets. Heb je jouw retourtje gespot voor de prijs van jouw dromen? Gewoon boeken. Als het de dag erna meer kost, baal je alleen maar extra. Oh ja, en wist je dat dit de beste dag was om tickets te boeken?

Keuzes maken

Locatie gekozen, vliegtickets geboekt? Kijk voor je accommodatie dan ook eens bij Airbnb. Wie weet zit je dan nog 100x leuker dan in een goedkoop hotel. Maar dan… komen de uitgaven op je tripje zelf. Amy Brueckner van reisagentschap CIRE Travel geeft aan dat het hier een kwestie is van keuzes maken. ‘Wil je ’s avonds lekker uit eten gaan? Hou het dan simpel tijdens het ontbijt en de lunch’, raadt ze aan. Wij snappen, je wil niet de hele tijd met geld bezig zijn tijdens je tripje. Daarom zegt Amy: ‘Roep de hulp in van de locals. Probeer in hun taal mee te praten. Als je vriendelijk bent, kom je zo gemakkelijk de leuke plekjes en hotspots te weten.’

