Dit is de best beoordeelde serie van 2020 op Rotten Tomatoes

Wie had gedacht dat 2020 zou eindigen met een hitserie over schaken? Waarschijnlijk niemand, en toch is ‘The Queen’s Gambit’ een regelrechte hit. Op Rotten Tomatoes, naast IMDB toch wel de autoriteit op het gebied van filmrecensies, is het zelfs de best beoordeelde serie van dit jaar.

Dat er geen snars klopt van het jaar 2020 moge duidelijk zijn. Historische bosbranden in Australië, Covid-19, de verkiezingen in Amerika, er is een hoop misgegaan. Eén ding dat in ieder geval wel goed ging, is de première van The Queen’s Gambit op Netflix op 24 oktober. Een serie over, jawel, schaken.

The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit vertelt het verhaal over schaaklegende Beth Harmon. Een vrouw, jawel, die zich in de door mannen gedomineerde schaakwereld staande moet zien te houden. De kijker ziet Beth opgroeien als norse, onopvallende wees in een weeshuis, waar de concièrge haar in de kelder leert schaken – maar waar ze ook iedere dag pillen moet slikken die haar van de wap brengen. Ze groeit op tot jonge, stijlvolle vrouw en wordt een regelrechte ster in de wereld van het schaken – maar moet ook vechten tegen haar moeizame bestaan en plotselinge beroemdheid.

Best beoordeelde Original

De zevendelige serie van Scott Frank (The Wolverine, Godless) en Allan Scott (Samson & Delilah) is niet alleen één van de meest bekeken titels op Netflix van de laatste paar weken. Ook zou de titel wel eens de best beoordeelde Original kunnen worden die de streamingdienst in jaren heeft ontwikkeld. De serie over schaaklegende Beth Harmon, haar reis naar het sterrendom en haar moeite hiermee om te kunnen gaan, scoort een duizelingwekkende 8,8 op IMDb en scoort daarmee bijna een punt hoger dan hitserie Unorthodox. When They See Us, dat in 2019 uitkwam en wordt beschouwd als één van Netflix’ meesterwerken, scoort slechts een tiende meer.

Rotten Tomatoes

Op ratingsite Rotten Tomatoes scoort The Queen’s Gambit een volle 100 procent op de beruchte ‘tomatometer’. De gemiddelde publiekscore staat op 98 procent. “Hoewel het volledige verhaal is verteld, is The Queen’s Gambit een wereld waar ik graag meer tijd in had willen doorbrengen,” lezen we onder meer in de recenies.

Maar er staan natuurlijk meer series in de top tien van Rotten Tomtatoes. Een overzicht:

10. The Good Lord Bird

9. Parks and recreation: a parks and recreation special

8. P-Valley

7. What we do in the shadows

6. The virtues

5. Feel Good

4. Shitt’s Creek

3. Pen15

2. The Babysitters Club

1. The Queen’s Gambit

Nu is het nog wachten op het moment dat alle series in Nederland te bekijken zijn.