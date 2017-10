Top 5 best gelezen artikelen – week 42

Heb je het deze week druk gehad en had je daardoor geen tijd om VIVA.nl te checken? No worries, we zetten de artikelen die je echt niet gemist mag hebben op een rijtje.

Wanneer je last hebt van een inkakker op het werk, zou je het liefst even een korte powernap doen. Omdat op de grond gaan liggen meestal niet echt gewaardeerd wordt door je collega’s, bestaat er nu de nap desk.

Als we een bakkie op hebben, spreken we ineens een aardig woordje over de grens – al zeggen we het zelf. Uit onderzoek blijkt dat we inderdaad beter een tweede taal spreken wanneer we alcohol gedronken hebben. Zie je wel.

Je kent ’t vast wel. Je trekt een leuk jurkje uit de kast, panty aan, doe je dagelijkse ochtendroutine en voor je goed en wel de deur uit bent, zit er alweer een ladder in je panty. Er is nu een panty op de markt die onverwoestbaar zou zijn, die moeten we hebben!

Met onze smartphones kunnen we woorden vertalen, taxi’s volgen, facetimen, eten bestellen en praten tegen Siri of andere virtual assistants. Maar hoe kan het dat we nog niet kunnen bellen met meerdere mensen tegelijk? Wat de reden ook moge zijn, er komt nu verandering in: groepsbellen via WhatsApp komt eraan.

Of het nu in de bios, op een verjaardag of tijdens een avond bankhangen is: chips kan eigenlijk bij elke gelegenheid. Maar zo vanzelfsprekend het voor ons is om te pas en te onpas een zak open te trekken, zo moeilijk gaat dat in Nieuw-Zeeland. Daar is op dit moment namelijk een grote chips-schaarste op komst.

Beeld iStock