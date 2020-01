Dit zijn de best verkochte boeken van 2019

Wil je meer gaan lezen, maar weet je niet waar te beginnen? Start dan met een van de best verkochte boeken van 2019, dan zit je altijd goed. Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft de honderd best verkochte boeken van Nederland bekend gemaakt.

Lucinda Riley

Koningin van de lijst is Lucinda Riley, auteur van De zeven zussen-reeks. Zij is voor het tweede opeenvolgende jaar het best verkochte boek van Nederland geworden. Ook leuk voor Riley: vier andere delen uit De zeven zussen-serie staan ook in de top-10: op de vierde, vijfde, zevende en tiende plaats. Daarnaast staan er nog zes boeken van Riley in de top-100 van boekenstichting CPNB.

Grand Hotel Europa

Het best verkochte Nederlandse boek, Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, staat op de tweede plaats, De meeste mensen deugen van historicus Rutger Bregman neemt de derde plaats in.

Top 10 best verkochte boeken 2019

De zeven zussen – Lucinda Riley Grand Hotel Europa – Ilja Leonard Pfeijffer De meeste mensen deugen – Rutger Bregman De zeven zussen. Storm – Lucinda Riley De zeven zussen. Maan – Lucinda Riley Façade – Esther Verhoef De zeven zussen. Schaduw – Lucinda Riley Rinkeldekink – Martine Bijl Otmars zonen – Peter Buwalda De zeven zussen. Parel – Lucinda Riley

De volledige top 100 kun je hier bekijken.