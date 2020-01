Jouw beste dag van de week? Dit zegt je sterrenbeeld

Je kunt nu eenmaal niet de hele week pieken. De een start vol goede moed op maandag, terwijl de ander juist wat langzamer op gang komt. Maar wist je dat je sterrenbeeld ook heel wat kan zeggen over jouw beste dag?

Ja we weten, heel wetenschappelijk verklaard is het niet. Maar best handig om te weten toch, op welke dag jij juist kan pieken en op welke je beter even de boel de boel kunt laten? Zo kun je misschien ook net even die belangrijke meeting verschuiven naar jouw ideale moment in de week en dan echt knallen.

Beste dag sterrenbeeld

Zo is namelijk maandag de beste dag voor de Kreeft. De Ram en Schorpioen gaan ook lekker op de start van de week, maar dan net één dag later: dinsdag is namelijk het moment om te pieken voor deze sterrenbeelden. Ben je Maagd of Tweeling? Dan is woensdag jouw lucky day.

Weekend

Meer richting het eind van de week komt juist hét moment voor de Boogschutter en Vissen. Zij hebben donderdag hun beste dag. De Stier en de Weegschaal gaat heel lekker op de vrijdag en wat wil je ook, zo net voor het weekend. De echte gelukszoekers zijn de Waterman en Steenbok. Zij pieken op zaterdag en laat dat nu net de dag zijn waarop je alle tijd hebt om ruimte te maken voor je plannen. Leeuw? Dan is zondag de gelegenheid om jouw geluk te beproeven.

Veranderingen 2020

