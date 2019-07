Pak je koffers maar: dit is het beste strand ter wereld

Om lekker aan het strand te liggen hoef je natuurlijk niet ver te reizen. Ook in Nederland zijn er genoeg prachtige pareltjes. Maar wil je nu vertoeven op de crème de la crème van de wereld, dan mag je toch echt je koffers gaan pakken.

Want voor de topper onder de stranden zul je nog best een stuk moeten reizen. We hebben het namelijk over Grace Bay gelegen in de Turks & Caicoseilanden. Dat blijkt uit een rondvraag van Alpha Travel Insurance. Als je de plaatjes ziet van dit strand, snap je ook wel meteen waarom dit een echte winnaar is.

Life’s a beach

Maar dit strand heeft niet alleen gewonnen omdat het er prachtig uitziet. Ook werd rekening gehouden met het weer, de hotels, het nachtleven en de activiteiten op en rondom deze plek. Honderd procent lukte net niet, maar met 96 komen ze aardig in de buurt van de volledige score. Op de tweede en derde plek? Pink Sands Beach in de Bahamas en Anse Source D’Argent op de Seychellen. Nu maar hopen dat er nog een goedkope last minute gaat naar een van deze plekken.

Bron: HLN | Beeld: iStock, Instagram