De beste tips in Tel Aviv volgens een local

Kim Reen (27) werd na een citytrip zo verliefd op Tel Aviv, dat ze besloot terug te gaan. Inmiddels woont ze er alweer bijna een half jaar en kent ze alle pareltjes van de stad.

Wat maakt Tel Aviv zo bijzonder?

‘Toen ik afgelopen maart voor het eerst in Tel Aviv was, werd ik op slag verliefd. Op de stad, het eten, de musea, de markten en de mensen. Binnen twee maanden was ik terug om een maand vrijwilligerswerk te doen. Na een paar dagen wist ik al: een maand is te kort. Er is hier zó veel te ontdekken!’

Wat is typisch Tel Aviv?

‘Het is de perfecte mix tussen de gezellige drukte van de stad en de relaxte sfeer van het strand. Het is een soort openluchtmuseum met overal graffiti en gebouwen in Bauhaus-stijl. Het is ook een stad waar je de hele dag door eet. Er bestaat niet echt typisch Israëlisch eten, het is meer een mix van alle eetculturen die in Tel Aviv samenkomen.’

In welke wijk woon je?

‘Ik woon op Allenby Street, een van de hoofdstraten van Tel Aviv. Om de hoek van Carmel Market, zo’n tien minuten lopen van het strand en op het kruispunt van mijn favoriete straten. Overdag is Allenby, met het drukke verkeer en de vele budget stores, niet de mooiste straat.Maar ’s avonds verandert het in een plek waar iedereen samenkomt. In de zijstraten vind je de beste restaurants, barretjes met exotische cocktails, grote clubs en tentjes voor heerlijke pita.’

Wat is de place to be?

‘Jaffa! Dat ligt in het zuiden van Tel Aviv en is eigenlijk een stad op zich. Hier vermaak je je de hele dag. Begin ’s morgens op de flea market, kies uit een van de vele restaurantjes een plek om te ontbijten, bezoek een galerie of ga winkelen in de historische straten. Vanuit Jaffa ben je zo op het strand. Aan het einde van de middag strompel je terug Jaffa in en plof je neer op het flea market-plein, waar liveoptredens zijn en oude mannetjes backgammon spelen.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Ik begin met koffie en ontbijt op mijn balkon. Daarna ga ik het liefst naar het strand, waar ik Matkot – een soort strandtennis – speel en naar surfers kijk. ’s Avonds ga ik graag uit eten en drink ik een biertje met vrienden.’

In alle straten

Shenkin Street ‘Een straat vol leuke boetieks, juweliers, lekkere bakkers en gezonde juicebarretjes.’

Buitenleven

Meir Garden ‘Ligt aan de winkelstraat King George Street en is daarom het perfecte park om even bij te komen van je shopping spree. Elke vrijdag is het er ‘adoptiedag’ en kun je er gratis een hond halen.’

Etenswaardig

Santa Katarina ‘Verstopt achter de grote synagoge op Allenby. Het beste restaurant dat ik tot nu toe in Tel Aviv heb ontdekt. Tip: deel gerechten met je tafel-genoten, zodat je van alles kunt proeven.’

Daar is dat feestje

Kuli Alma ‘Met stip op één. Voor dans, kunst, graffiti, cocktails en een Berlijnse vibe moet je hier zijn.’

Kijken en kopen

Carmel Market ‘De kleur- en geurrijke Carmel Market is dé plek waar iedereen boodschappen doet. Tip: eet kebab bij Hashomer 1.’

