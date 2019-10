Solliciteren maar: je kunt nu betaald krijgen om Disney films te kijken

Met de komst van Disney+ is de kans groot dat jouw weekenden gevuld zijn met heerlijk old school films kijken. Maar wat als we je zeggen als je betaald kan worden om dit te doen? Ja we weten, klinkt als een droom die uitkomt.

Hier in Nederland hebben we natuurlijk helemaal geluk gehad, want wij lucky bastards mochten het platform gratis proberen. Voor de rest lanceert Disney+ officieel 12 november (vanaf moment gaat het je dus ook geld kosten, even opletten dus!) en daarom hebben ze een leuke actie bedacht.

Droombaan

Want betaald Disney films kijken? Dat willen we allemaal wel. Voor één echte superfan kan deze droom werkelijkheid worden. Je krijgt 1000 dollar betaald om in 30 dagen tijd wel 30 films te kijken. Challenge accepted. Klein addertje onder het gras: je moet een Amerikaanse staatsburger zijn en 18 jaar of ouder zijn. Misschien ken je nog een familielid in de Verenigde Staten van wie je zijn of haar adres even kan gebruiken?

Video

Vervolgens moet je in een video laten zien waarom nu net jij kans moet maken op deze droombaan om betaald Disney films te mogen bingen. Naast de 1000 dollar krijg je ook nog een jaar lang een gratis lidmaatschap op Disney+ en een super leuk filmpakket met daarin een dekens, bekers en popcorn. Zie je het wel zitten? Dan kun je je nog tot 7 november aanmelden.